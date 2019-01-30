النيابة العامة في أبوظبي تطلق الجائزة السنوية الأولى للتميز

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت النيابة العامة في أبوظبي عن إطلاق جائزة التميز للنيابة العامة في دورتها الأولى لعام 2019-2020، وذلك في إطار الاستجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في خلق بيئة عمل متكاملة قائمة على ثقافة الابتكار والجودة، وقادرة على تحفيز العاملين للارتقاء إلى مزيد من القمم في الأداء، للمساهمة في صياغة نظام قضائي وعدلي في إمارة أبوظبي، يلبي متطلبات المجتمع ويستجيب لخصوصيته الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

جاء ذلك خلال «ملتقى النيابة العامة»، الذي عقدته نيابة أبوظبي أمس في فندق باب القصر بأبوظبي، وبحضور المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، إضافة إلى رؤساء ومديري ووكلاء النيابة، وموظفي النيابة العامة في إمارة أبوظبي.

كما أعلنت النيابة العامة أنها حافظت خلال عام 2018 على معدل إنجاز للقضايا، بلغت نسبته 99.9 في المئة من القضايا المعروضة عليها، حيث تم التصرف بـ96 ألفاً و99 قضية من إجمالي القضايا الواردة إلى نيابات إمارة أبوظبي والبالغة 96 ألفاً و155 قضية، مشيرةً إلى أن 91% من هذه القضايا هي قضايا جزائية بواقع 86 ألف قضية منها فقط 3% قضايا جنائية، بينما تبلغ قضايا الجنح والمخالفات 84 ألفاً و650 قضية.

وكان النائب العام لإمارة أبوظبي ألقى كلمة في افتتاح الملتقى أعرب خلالها عن أمله بأن يشكل الملتقى نقطة توقف سنوية، لتقييم أداء النيابة وفق منهجٍ مؤسسي يعتمد تحليل المنطلقات والأداء والنتائج بصورتها المجردة، بهدف إلقاء الضوء على مواضع النجاح لترسيخها كأساسٍ لمزيد من النجاحات.

كما أعلن المستشار علي البلوشي عن استحداث نافذة إلكترونية للتواصل بينه وبين العاملين في النيابة العامة، يتم من خلالها استقبال ملاحظاتهم حول سير العمل، وأفكارهم ومبادراتهم لتحسين الأداء.