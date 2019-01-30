سيف بن محمد وسيف وعبدالله بن زايد والشيوخ يعزون عبدالله علوي الجنيبي في وفاة ابنته

العين (وام) قدم سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، واجب العزاء إلى عبدالله علوي محمد الجنيبي في وفاة ابنته وذلك لدى زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الطوية بمدينة العين.

كما قدم سموهم واجب العزاء إلى إخوة الفقيدة، أحمد عبدالله الجنيبي، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة، وحمود عبدالله الجنيبي، وإلى أسرة وذوي الفقيدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم العزاء في وفاة الفقيدة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ هزاع بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية.

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