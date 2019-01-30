«أبوظبي للإعلام» تنعى الشهيد الشرعبي أحد أفراد طاقمها

أبوظبي (الاتحاد)

نعت «أبوظبي للإعلام» الزميل زياد الشرعبي، أحد أفراد طاقم قناة أبوظبي الذي استشهد مساء أمس الأول بمدينة المخا اليمنية مع ستة من المدنيين الأبرياء جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأعربت «أبوظبي للإعلام» عن أحر التعازي لأسر الشهداء، راجية الشفاء العاجل للمصابين في الحادث، ومن بينهم مراسل قناة أبوظبي «فيصل الذبحاني».

‎وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام «أبوظبي للإعلام»، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية، ارتكبت أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين اليمنيين وغيرهم، بتصفيتهم وبالاعتداء المباشر عليهم، واقتحام ونهب مقرات الصحف والقنوات والإذاعات، وحجب المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في حملات ممنهجة تستهدف إسكات الأصوات التي تكشف فظائعهم. ‎وأضاف «هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طواقمنا الموجودة في الخطوط الأمامية للمعارك في اليمن الشقيق لانتهاكات وجرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية، فقد ظلت (أبوظبي للإعلام) في طليعة المؤسسات الإعلامية التي شكلت وتشكل مصدراً رئيساً للأخبار ومستجدات الأحداث في اليمن. ونحن إذ نستنكر دأب هذه الميليشيات الإرهابية على ممارسة جرائمها المتكررة تجاه المدنيين العزل بزرع العبوات الناسفة والألغام، وإطلاق قذائف الهاون على المنازل والمقرات الحكومية وغيرها، فإننا لن نتوقف عن فضح جرائمهم الوحشية وأعمالهم الإرهابية في اليمن الشقيق في منصاتنا الإعلامية كافة».

وكان 6 مدنيين، بينهم زياد الشرعبي، أحد أفراد طاقم قناة أبوظبي، إضافة إلى طفلين، قد استشهدوا، وأصيب أكثر من 20 مدنياً، بينهم الإعلامي فيصل الذبحاني، مراسل قناة أبوظبي، جراء انفجار العبوة الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في أحد أسواق مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، وسط اليمن، مساء أمس الأول.

ودأبت الميليشيات الحوثية على ممارسة جرائمها المتكررة تجاه اليمنيين عبر زرع العبوات الناسفة والألغام، وإطلاق قذائف الهاون على منازلهم، في وقت طالت فيه هذه الجرائم الإعلاميين الذين تعرضوا لحملات حوثية ممنهجة، هدفت لوقف فضح ممارسات الميليشيات الوحشية وأعمالها الإرهابية، وجرائمها المتعددة.