معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ينطلق الثلاثاء المقبل

آمنة النعيمي (عجمان)

تنظم غرفة تجارة وصناعة عجمان معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب «AETEX2019» في نسخته السابعة خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2019 بقاعة الإمارات للضيافة - عجمان برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

ويشهد المعرض مشاركة 40 جهة ومؤسسة محلية ودولية، بحيث يمثل المعرض منصة دولية للاطلاع على أحدث النظم التعليمية والتخصصات والبرامج المبتكرة والأدوات التعليمية الحديثة، كما يُـمكن المعرض الجهات المشاركة من تعزيز تبادل الخبرات وبحث التعاون والشراكات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق راديسون بلو - عجمان بحضور ناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء، وإيمان الشامسي، مدير إدارة دعم الأعضاء بغرفة عجمان -رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، وممثلي الجهات والمؤسسات الداعمة والراعية لفعاليات المعرض، وتشمل وزارة التربية والتعليم ـ اتصالات ـ جامعة عجمان ـ كلية المدينة الجامعية ـ جامعة الخليج الطبية.

وأكد ناصر الظفري، خلال المؤتمر الصحفي، أهمية المعرض ودوره في دعم الحركة التعليمية على مستوى الإمارة والدولة ككل.

وقالت إيمان الشامسي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، إن نسخة جديدة من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، تسطر فصلاً جديداً من مسيرة المعرض الممتدة للعام السابع على التوالي. وأضافت أن نسخة المعرض السابعة للعام 2019 تتميز بمشاركات ورعايات تؤكد نمو المعرض وتطوره، حيث يشارك في المعرض أكثر من 40 جهة ومؤسسة، ليمثل المعرض منصة محلية ودولية تصب في تطور القطاع التعليمي على المستويات كافة من التعريف بأحدث الأدوات والوسائل والتخصصات المبتكرة والتي تواكب متطلبات سوق العمل، وكذلك تبادل الخبرات والشركات بين كافة الجهات المشاركة من داخل الدولة وخارجها.

كما يعد المعرض نقطة التقاء رئيسة بين ممثلي الجهات المشاركة وأولياء الأمور والطلبة والباحثين عن برامج وتخصصات لاستكمال مسيرتهم التعليمية، ويستهدف المعرض هذا العام استقطاب 7000 زائر على مدار 3 أيام.

وسيضم المعرض عدداً من الفعاليات المصاحبة تتضمن 15 ورشة عمل تستهدف زوار المعرض، ومنها ورش عن وظائف المستقبل، كيف تحدد مستقبلك، التمريض فخر وإبداع، معلم المستقبل، أكاديمية أدنوك الفنية، ما هو الخيار الأفضل لمستقبل طفلك، والتعليم ودوره في ترسيخ قيم التسامح.

وأضافت رئيس اللجنة المنظمة أن النجاح الذي يحققه المعرض عاماً تلو آخر ما كان ليتحقق لولا تكاتف الجهود مع شركاء المعرض الاستراتيجيين، وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم، والتي تحرص سنوياً على إنجاح فعاليات المعرض، وتنظيم الزيارات الميدانية لطلبة المرحلة الثانوية، والمشاركة في ورش العمل والدورات المقامة على هامش المعرض للتعريف بمستجدات القطاع التعليمي والتخصصات المستحدثة، والمواكبة لسوق العمل داخل الدولة وخارجها، وكذلك تعريف الطلبة بالفرص والمجالات الدراسية والمهنية المختلفة، ومساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب واختيار التخصص الأكاديمي الأفضل.

ودعت الطلبة وأولياء الأمور والباحثين عن فرص لاستكمال دراستهم الجامعية لزيارة المعرض والتعرف على الجهات المشاركة والاستفادة من العروض والخصومات التي تقدمها المؤسسات التعليمية خلال المعرض، حيث سيفتح المعرض أبوابه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً طوال أيام المعرض.

وقدمت الدكتورة رابعة السميطي، الوكيل المساعد لقطاع تحسين الأداء بوزارة التربية والتعليم، نبذة عن مشاركة الوزارة في فعاليات المعرض والتي تركز على التنمية البشرية المستدامة مع إبراز اهم المبادرات التي تعمل عليها الوزارة ومنها البرنامج الوطني للتدريب الصيفي في القطاع الخاص ومبادرة سفرائنا والإرشاد الأكاديمي لتستهدف منصة الوزارة أولياء الأمور والطلبة.

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية وشؤون الطلبة في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يسرنا أن تقوم جامعة خليفة بتقديم الرعاية الماسية للنسخة السابعة من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2019، الأمر الذي يعد جزءاً من التزام الجامعة بدعم المبادرات والمشاريع الوطنية التي من شأنها النهوض بالمنظومة التعليمية في الدولة».