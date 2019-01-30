شرطة دبي: حجز 3513 مركبة عبر النظام الذكي في 2018

تحرير الأمير (دبي)

قالت شرطة دبي إنها حجزت 3513 مركبة عند ملاكها عبر النظام الذكي، بسبب تراكم النقاط المرورية أو عدم تجديدها، وعدم التقيد بلوائح وقوانين السير والمرور، وارتكاب مخالفات خطرة. بينما بلغ عدد المركبات المحجوزة وفق الأسلوب الاعتيادي 10462 مركبة، وذلك خلال العام الماضي.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: «إن تطبيق النظام الذكي بدأ منذ نوفمبر 2017، حيث يقدم خياراً ثالثاً لأصحاب المركبات المحجوزة، فضلاً عن الخيارين السابقين (دفع غرامة عوضاً عن الحجز، أو الحجز)، بينما يتيح الخيار الثالث الذكي حجز المركبة بطريقة ذكية، بحيث تظل في عهدة مالكها من دون إمكانية استخدامه لها».

وأوضح أن نظام الحجز الذكي للمركبات المخالفة والمطلوبة للحجز متصل بالأقمار الاصطناعية، ويتم من خلاله مراقبة ورصد تحرك المركبات التي يتم حجزها بالمنطقة المحددة من قبل المالك، وتتولى الإدارة العامة للمرور المراقبة، مشيراً إلى أن الآلية تتم عبر جهاز إلكتروني ذكي صغير للغاية، يتم تركيبه في المركبة بمعرفة ضباط المرور أو دورياتها، تطبيقاً لحجز المركبة في منزل مالكها.

وعن طريقة الحجز، قال المزروعي: «إنه في حال طلب مركبة للحجز يتم إخطار مالكها بمدة الحجز المطلوبة، ومن ثم إرسال فريق تقني من الإدارة لمكان وجود المركبة ليقوم بتركيب الجهاز، وربطه إلكترونياً مع نظام المخالفات المركزي، ونظام المراقبة على مدار الساعة، ويتم غلق الجهاز تماماً، بحيث يتعذر فتحه على أحد، وعندما تنتهي مدة الحجز المطلوبة يتوجه التقني المختص لفك الحجز ونزع الجهاز».

وأضاف: «في حال تحريك المركبة يقوم الجهاز بإرسال تنبيه إلى الإدارة التي تفرض على المركبة مدة حجز جديدة وغرامة».

وأشار إلى أن جهاز الحجز الذكي يعطي اللون الأخضر بعد تفعيله، والتزام صاحب المركبة بعدم تحريكها، أما إذا تم تحريك المركبة فيتحول إلى اللون الأحمر مباشرة، فيتم إشعار مالك المركبة برسالة نصية بمخالفته شروط الحجز الذكي، ويتم فرض غرامة مالية عليه، ثم تنقل المركبة إلى شبك الحجز في الإدارة العامة للمرور لاستكمال بقية الفترة المقررة للحجز.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: «إن نظام الحجز الذكي سهل، ويحافظ على المركبات، فضلاً عن إنهاء مشكلة ازدحام شبك الحجز بالمركبات»، موضحاً أنه سيتم الاستغناء عن (شبك الحجز) كلياً في مرحلة لاحقة.

يذكر أن مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حول حجز المركبات في الإمارة، جاء بهدف المحافظة على الأرواح، والممتلكات، وضمان السلامة المرورية، والتقليل من الحوادث، وحدد المرسوم حالات الحجز الإداري والوجوبي للمركبات، إذ تحجز المركبة من قبل شرطة دبي في حالات المشاركة في السباقات على الطريق من دون تصريح مسبق من الشرطة.