«توظيف أبوظبي» يستقبل 56 ألف طلب في يومين

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

شهد ثاني أيام معرض «توظيف 2019» في أبوظبي مشاركة كبيرة من المواطنين، وبلغ عدد المتقدمين للوظائف والزوار 15 ألف شخص على مدار يومين، وتلقى 56 ألف طلب للتوظيف، عبر الجهات المشاركة في المعرض الذي يختتم فعالياته اليوم في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، وشهد المعرض، أمس، مشاركة نسائية كبيرة، وتوافداً إلى المنصات التوظيفية الـ107 التي ينظمها المعرض.

واستعرض مديرو ومسؤولو عدد من الهيئات والمؤسسات والشركات في ثاني أيام المعرض الفرص المتاحة في قطاعات واعدة، مثل قطاعي السياحة والفنادق والتراث، والصحة اللذين يحتاجان إلى الكوادر المؤهلة والمدربة، إضافة إلى تسليط الضوء على التوطين في وظائف قطاع الطيران.

التوظيف ببطاقة الهوية

دعت القوات المسلحة، من خلال جناحها في المعرض، الزوار إلى تجميع أكبر عدد من التوقيعات، ضمن مبادرة «شكراً محمد بن راشد على 50 عاماً من العطاء للوطن» التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحية شكر وتقدير واعتزاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر صفحته على «تويتر»، منوهاً بما حققه سموه من إنجازات حضارية وإنسانية، خلال رحلته في خدمة الوطن التي بدأت قبل 50 عاماً.

وتميز الجناح بالتجديد، من خلال الحرص على إبراز تطور القوات المسلحة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ودعت القوات المسلحة الطلاب المواطنين للانضمام إلى برامج التدريب المتنوعة لديها، بحيث يتمكن المتقدمون من تعزيز قدراتهم النفسية ومهاراتهم البدنية مع توافر النشاطات الواسعة والترقيات الدورية والتطور المستمر على المستويين العلمي والعملي، موضحة أن العمل في القوات المسلحة يوفر حوافز مجزية ومجالات واسعة للترقي والترفيع، ومجالات إضافية لمواصلة الدراسة في الكليات والمعاهد العسكرية، أو في الجامعات الوطنية، فضلاً عن دورات منتظمة لتطوير المهارات العملية والعلمية. وأكدت القوات المسلحة، أن المشاركة في المعارض تهدف إلى استقطاب وتوظيف أكبر عدد من الطلاب خريجي المراحل التعليمية من الذكور والإناث، مشيرة إلى أن عملية تأهيل الملتحقين تتم داخل الدولة وخارجها، داعية المواطنين للانضمام إلى برامج التدريب المتنوعة لديها.ووفرت إدارة الجناح طريقة إلكترونية ذكية للتقدم للوظائف، من خلال المعرض، حيث تستخدم القارئ الذكي الذي يقوم بقراءة بطاقة الهوية للشخص الراغب في التقدم للوظيفة، ومن خلال الجهاز يتم جلب المعلومات عن الشخص المتقدم.

أصحاب الهمم

عرض ممثلو حديقة الحيوان بالعين، على زوار المعرض الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لدى إدارات الحديقة التي كان أبرزها فرصة الالتحاق بثلاثة برامج تدريبية، أحدها خُصص لأصحاب الهمم الراغبين في الانضمام للعمل بالحديقة، وكذلك توفير فرص تدريبية تساهم في تمكين هذه الفئة من الاندماج المجتمعي، عبر أنشطة هادفة تخدمهم وتطور من قدراتهم ومهاراتهم الاجتماعية والشخصية والمهنية.

كما استعرض مسؤول في الجناح فرص الانضمام لبرنامج التدريب العملي الذي تنظمه لطلبة الجامعات والمؤسسات التعليمية الذي صمم لاكتساب الطلبة المهارات العملية والوظيفية المطلوبة، وإكمال متطلبات التخرج، بالإضافة إلى برنامج العمل التطوعي الذي يمنح الراغبين في التطوع فرصة المشاركة في الأنشطة التي تقيمها الحديقة.

منح دراسية

عرضت شركة «نواة للطاقة» على زوار المعرض برنامج المنح الدراسية «رواد الطاقة»، والمخصص للطلبة المتفوقين للحصول على دبلوم تكنولوجيا الطاقة النووية، ويتيح البرنامج - حسب الشركة - للطلبة المواطنين فرصة اكتساب خبرة عملية متخصصة من مجموعة رائدة من المؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية، ليكون لهم دور فاعل في تشغيل أولى محطات الطاقة النووية في الدولة، إذ يقدم البرنامج تدريباً تقنياً متخصصاً يعزز الخبرة اللازمة للراغبين بالمساهمة في تشغيل محطة براكة للطاقة النووية.

ولفت مندوبو الشركة إلى أن التقدم للمنحة يتم عبر قسم القبول والتسجيل لدى وزارة التربية والتعليم، حسب الشروط المعلنة على الموقع الإلكتروني للوزارة. فيما شهد جناح دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي إقبالاً كبيراً من المواطنين والمواطنات للتعرف إلى برنامج المنح والبعثات الدراسية الذي تقدمه الدائرة للطلبة المتفوقين دراسياً في الصف الثاني عشر أو الملتحقين بالجامعات الموصى بها من قبل الدائرة.

«التعلم من الفشل»

وشهدت منطقة الندوات التي تقام على هامش المعرض، تفاعل الجمهور مع سبع ندوات وورش عمل ضمن فعاليات اليوم الثاني، بينها 4 محاضرات بالفترة الصباحية خصصت للإناث، بدأت بمحاضرة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية تحمل اسم «التعلم من الفشل»، تلتها أخرى لمؤسسة «مان باور جروب» تناولت سبل إعداد مقدمة مهنية مدتها 30 ثانية، ثم ندوة لمصرف أبوظبي الإسلامي تحت عنوان «ابدأ حياتك المهنية في القطاعات المالية». فيما اختتمت المحاضرات المخصصة للفترة النسائية، بندوة عقدتها جامعة نيويورك أبوظبي تحت عنوان «المرأة الإماراتية في أدوار غير تقليدية بمكان العمل».

ومع بداية الفترة المسائية المخصصة للذكور والإناث، نظمت جامعة نيويورك أبوظبي محاضرة أخرى، تناول فيها المحاضر طرق إنشاء ملف تعريفي رقمي مميز للباحث عن عمل، وبعدها عقدت شركة «ديلويت» ورشة عمل لجذب الشباب للعمل لديها تحت عنوان «مستقبلي في شركة ديلويت»، فيما انتهى برنامج ندوات اليوم الثاني للمعرض بمحاضرة لمؤسسة أرنست ويونغ، عن «ورشة العلامة التجارية».

العمل المصرفي

وقال حسن الزعابي رئيس قسم الموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: يوفر المصرف سلسلة من أفضل برامج التدريب وتطوير المهارات القيادية المتاحة للموظفين في دولة الإمارات، ويعتمد نهجنا في هذا المجال على قدرتنا على استقطاب المتميزين خلال معارض التوظيف الموجهة للخريجين الجدد، مثل «توظيف». وقالت بشرى الشحي رئيسة قسم التوطين والتعيين بالمصرف: «إن الأكاديمية المصرفية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي تقدم برامج تدريبية مصرفية، ولدى المصرف حالياً ثلاثة برامج تدريبية متميزة مصممة خصيصاً لدعم موظفيه من المواطنين الإماراتيين، يأتي في مقدمتها برنامج الخدمات المصرفية للأفراد الذي يقوم المصرف من خلاله باختيار وتدريب المواهب الإماراتية الشابة، بناءً على احتياجاته المتوقعة من رأس المال البشري».

تمكين العناصر النسائية

أكد العميد محمد سعيد الكعبي مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، أن استراتيجية العمل الشرطي تركز على استقطاب الكفاءات المواطنة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتطويرها، مشيراً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتمكين العناصر النسائية، وتحفيزها للعمل في الاختصاصات الشرطية المتنوعة الأمنية والاجتماعية.

توظيف 3000 مواطن

قالت علياء المحرزي رئيسة قسم التوظيف والتوطين بشركة الاتحاد للطيران: «إن الشركة تبحث حالياً عن الكفاءات الشابة من المواطنين والمواطنات للاستعانة بهم في وظائف متميزة، خاصة مع قرب افتتاح المطار الجديد في أبوظبي»، لافتة إلى أن الشواغر المطلوبة متوافرة في ثلاثة برامج، هي برنامج الطيارين وفنيي الطيران وخدمة العملاء.

وأضافت أن الشركة قامت بتوظيف ثلاثة آلاف مواطن ومواطنة منذ عام 2007 وحتى الآن، موضحة أن البرنامج التدريبي يتضمن مكافآت مادية، ويتم توظيف المتدربين وتثبيتهم بناءً على نتائج الأداء في فترة التدريب.

200 وظيفة فنية

تعرض شركة «جلوبال إيروسبيس» ما يقارب من 200 فرصة وظيفية على زوار المعرض، وفق ما أكده عمار مبارك الجنيبي، مسؤول جناح الشركة في المعرض، قائلاً: «إن الشواغر التي تعرضها الشركة تشمل تخصصات فنية، مثل هندسة الطيران، الإلكترونيات، والميكانيكا وغيرها».

«شرطة أبوظبي» : حريصون على الاستثمار الأمثل للموارد البشرية الوطنية

شاركت شرطة أبوظبي في الدورة الـ 13 من معرض «توظيف أبوظبي 2019» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وأوضح العميد محمد سعيد الكعبي مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية، أن استراتيجية شرطة أبوظبي تركز على استقطاب الكفاءات المواطنة للعمل في مجالات العمل الشرطي، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتطويرها.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي في تمكين العناصر النسائية وتحفيزها للعمل في الاختصاصات الشرطية المتنوعة الأمنية والاجتماعية، وتشجيع أصحاب الهمم في الانخراط للمساهمة في تقديم خدماتهم، مشيراً إلى توافر مجموعة من الامتيازات التدريبية والتعليمية لمختلف الاختصاصات الفنية.

وشاركت إدارة التفتيش الأمنيk9 بعروض تبرز مهارات الكلاب البوليسية.