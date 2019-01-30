ميثاء النعيمي أول إماراتية تحصل على رخصة طيران لطائرة دون طيار

آمنة الكتبي (دبي)

أكدت المهندسة ميثاء النعيمي، أول إماراتية تحصل على رخصة طيران لطائرة من دون طيار للتصوير ثلاثي الأبعاد بإمارة دبي، أن أول مهمة لها سوف تنطلق الأسبوع المقبل لتصوير منطقة ترفيهية في إمارة دبي؛ بهدف توفير خريطة ثلاثية الأبعاد للموقع، تساعد الدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة دبي في حالات الطوارئ وحالات الإخلاء، كما تساعد الجمهور في الوصول إلى الأماكن الترفيهية من خلال الخريطة.

وقالت ميثاء النعيمي التي تعمل اختصاصي نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي: «إن القيادة الرشيدة تقدم كل الرعاية والتشجيع للمرأة من خلال توفير فرص التعليم والعمل لها في مختلف القطاعات، والوصول إلى أعلى المراكز، وآمنت منذ وقت مبكر بأهمية الدور الاجتماعي للمرأة وحقها في العمل، وأن تكون شريكاً رئيساً وفعالاً في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة منذ انطلاقتها».

وأوضحت النعيمي أن القيادة تؤمن بأن الشباب هم ثروة الوطن وصناع المستقبل، كما تؤمن بالدور الكبير والمهم للذكاء الاصطناعي، والذي يعد من أهم نتاج الثورة الصناعية الرابعة والذي يعزز برمجة الحاسوب، بحيث يمكنه من القدرة على التفكير واتخاذ القرارات وحل المشكلات بطريقة تحاكي قدرات الإنسان من خلال التعلم، علاوة على تعدد أهداف الذكاء الاصطناعي وتسخيره لتحقيق الأهداف المؤسسية، وعلى رأسها خدمة المتعاملين، والاستفادة منه في مختلف مجالات الحياة المهنية والحرفية والأكاديمية.

وقالت: «نشكر القيادة الرشيدة لسعيها لتدريب الكوادر الوطنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتبني تقنية الذكاء الاصطناعي التي ستساهم في تحقيق أهداف رؤية مئوية الإمارات 2071، والسعي لتأهيلهم لإعداد وتنفيذ خطط لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز مهارات التخطيط الاستراتيجي لديهم، وتمكينهم من أدوات ومهارات جمع وتحليل البيانات».

تخرجت ميثاء النعيمي بامتياز في جامعة الإمارات عام 2012 تخصص نظم معلومات جغرافية، عملت على أكثر من 10 مشاريع ابتكارية، منها مشروع خرائط مناطق دبي الذكية، وهو عبارة عن خريطة إرشادية في مناطق دبي، كما تعمل حالياً على مشروع إدارة أصول إمارة دبي.

وحصلت على رخصة استخدام طائرة التصوير التخصصية التي تملكها بلدية دبي والمزودة بكاميرات ذات معايير تقنية متطورة، حيث خضعت ميثاء النعيمي لنوعين من التدريب، إنتاج خرائط ثلاثية الأبعاد، وتشغيل الطائرة وكيفية التحكم بها عن بعد، والآخر عن كيفية استخدام تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد.