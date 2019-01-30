«صحة أبوظبي» تعلن «المساعد المعرفي الافتراضي» باستخدام الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أمس، على هامش مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019، موقعها الإلكتروني الجديد الذي يسخر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويجمع بين أساليب التسويق الحديثة والتقنيات الذكية، لتوفير تجربة متميزة عبر واجهـة إلكترونية سهلة الاستخدام.

ويتيح الموقع الإلكتروني الجديد سهولة الوصول إلى الأخبار الصحية اليومية كتلك المتعلقة بالابتكارات الطبية الحديثة أو المعلومات والنصائح الطبية من قبل الخبراء والمختصين بغرض التثقيف ونشر الوعي الصحي لدى المستخدمين، فقد صمم الموقع ليوفر مصدراً واحداً للمعلومات كافة التي يحتاجها العاملون في قطاع الرعاية الصحية وأفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

ويسخر الموقع الجديد تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم محتوى شخصياً فريداً في كل مرة يتم فيها الدخول إلى الموقع، استناداً إلى سلوكيات وتفضيلات المستخدم، فمن خلال تقنية تتبع الاستخدام المتقدمة المعتمدة في الموقع، يتم تتبع كل تفاعل وسلوك أو نشاط وتخزينه على المنصة التي تعمل على توفير رؤى وتحليلات قوية للبيانات كافة، تساهم في توفير تجربة استخدام شخصية غير مسبوقة.

وقال محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «يتجه مستقبل قطاع الرعاية الصحية العالمي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ونحن على ثقة أن هذه التقنيات ستحدث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، وستساهم في الارتقاء بجودة حياة المرضى».

وأضاف: «ونحرص دائماً على دفع ثقافة الابتكار هذه، والمساهمة في تعزيز التعاون المعرفي بين القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، ويجسد مختبر الذكاء الاصطناعي الذي أطلقناه مؤخراً الخطوة الأحدث في جهود قطاع الرعاية الصحية في الإمارة».

وأشار الهاملي إلى أن الدائرة صممت هذه المبادرة الأولى من نوعها لتمهد الطريق أمام استخدام التقنيات المبتكرة ضمن قطاع الرعاية الصحية. ويشكل الموقع الجديد خطوة جديدة في مسيرة العمل لدعم أجندة الذكاء الاصطناعي في الدولة.

وقال: «نظراً للأهمية الكبيرة للوصول الفوري إلى المعلومات، حرصت الدائرة على تضمين خدمة المساعد المعرفي الافتراضي على الموقع الإلكتروني الجديد، والذي يُعد ثاني منجزات (مختبر الذكاء الاصطناعي) الذي أطلقته الدائرة، إلى جانب تطبيق (مدربي الصحي)».

ولفت الهاملي إلى أنه تم تصميم «المساعد المعرفي الافتراضي» باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يجيب في المرحلة الأولى عن الاستفسارات كافة، المتعلقة بالتراخيص الطبية للمهنيين الصحيين والمنشآت الصحية باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يشمل جميع خدمات الدائرة في المستقبل القريب.

وقال: «بهدف توفير تجربة استخدام مريحة، يتيح الموقع الآن للعملاء إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات الصحية على مدار الساعة، إذ يسعدنا الإعلان عن إطلاق خدمة المساعد المعرفي الافتراضي على الموقع الإلكتروني، وهي المبادرة التي تم ابتكارها خلال ورشة العمل الخاصة بأفكار التصميم، والتي هدفت إلى تطوير وتحسين تقديم الخدمات. ونأمل أن يمثل الموقع الجديد وجهة واحدة ومتكاملة، للاستفادة من الخدمات كافة التي تقدمها دائرة الصحة».

إضافة إلى ذلك، يتميز الموقع بالعديد من المزايا المرتبطة بأحدث التقنيات العصرية كإنترنت الأشياء وتعلم الآلات، كما يعمل الموقع بكفاءة عالية على مختلف الأجهزة الجوالة، ليوفر تجربة استخدام مميزة على مختلف القنوات الإلكترونية التابعة للدائرة.