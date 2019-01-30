إطلاق «خريطة الإمارات التفاعلية للمرافق المعززة للنشاط البدني والصحي»

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة «خريطة الإمارات التفاعلية للمرافق المعززة للنشاط البدني والصحي» والتي تعتمد الحلول الذكية التي يسهل الوصول إليها من أفراد المجتمع عبر تطبيق ذكي يهدف إلى تشجيع الأفراد على تبني أنماط حياة صحية مرتبطة بالنشاط البدني، من خلال توفير المعلومات، وكيفية الوصول إلى أهم المرافق والحدائق لممارسة الأنشطة البدنية، وذلك في إطار مشاركتها بمعرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي بين 28 و31 يناير الجاري.

ويقوم التطبيق بإرسال رسائل تحفيزية وتوعوية للمستخدم لتعزيز المشاركة المجتمعية في ممارسة الرياضة، وذلك في إطار تركيز حكومة دولة الإمارات على برامج التوعية والتثقيف للوقاية من أمراض العصر المرتبطة بالتكنولوجيا والأغذية المهجنة ونمط الحياة غير الصحي.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع العيادات والمراكز الصحية، أهمية المبادرة الوطنية المشتركة «خريطة الإمارات التفاعلية للمرافق المعززة للنشاط البدني والصحي»، نظراً لكونها إحدى الأولويات المستقبلية والتي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات في جلستها السنوية الأخيرة. وهي تمثل منصة إلكترونية تحفز أفراد المجتمع على تبنّي أنماط حياة صحية وممارسة النشاط البدني، للحد من انتشار عوامل الاختطار المسببة للأمراض غير السارية بين سكان الدولة، وذلك في إطار التوجهات الحكومية لابتكار حلول مستدامة للتحديات الصحية من خلال ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة، لتحسين نتائج المؤشرات الوطنية لأنماط الحياة الصحية وفق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وأشار الدكتور حسين الرند إلى أن هذه المبادرة الوطنية المشتركة، تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، وتعزز جهود الجهات المعنية بمكافحة السمنة في دولة الإمارات، وفق محاور وأنشطة مبادرة تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع، والبرنامج الوطني لمكافحة السمنة عند الأطفال واليافعين 2021، والتي تهدف إلى بناء مجتمع صحي، عن طريق تمكين الأفراد من تبني أنماط حياة صحية وخلق بيئة داعمة للصحة، تساهم في الحد من انتشار الأمراض غير السارية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فضيلة محمد شريف، مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي، أن المبادرة تأتي في إطار دعم جهود الوزارة وشركائها لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية (2017 – 2021)، وخلق بيئة رقمية داعمة للصحة ومشاركة المجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني في برامج تعزيز الصحة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص.

وقالت الدكتورة فضيلة: «تشرف على تنفيذ المبادرة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وتهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم من خلال الاسترشاد بالتطبيقات الذكية على أجهزة الهواتف المتحركة، ما يساهم في تعزيز هذه الثقافة في المجتمع الإماراتي».