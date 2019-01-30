الإمارات تستضيف المؤتمر الخليجي الأول للجروح الجمعة

دبي (الاتحاد)

تستضيف دولة الإمارات تنظيم المؤتمر الخليجي الأول للجروح 2019 بإمارة دبي يومي الجمعة والسبت المقبلين، بمشاركة نحو 1200 طبيب، يمثلون 12 دولة على المستويين العربي والدولي.

وأعلنت جمعيات مجلس التعاون الخليجي عن تنظيم معرض طبي موسع بالتوازي مع فعاليات المؤتمر الذي سيعقد بفندق روضة البستان، وسيضم نحو 25 شركة من كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية.

وأكد الدكتور مروان الزرعوني، استشاري ورئيس قسم جراحة التجميل بمستشفى راشد بدبي رئيس المؤتمر، أن المؤتمر الخليجي الأول للجروح 2019 يعد أول تجمع خليجي يمثل الأطباء كافة والمؤسسات والشركات الطبية المعنية بعلاج الجروح في المنطقة.

ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد تنظيم 32 محاضرة علمية، و8 ورش عمل على مدار يومين، يحاضر فيها نخبة من الأطباء المتخصصين في علاج الجروح المستعصية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيساهم من خلال الأطباء المشاركين في تسليط الضوء على أحدث التجارب العلمية وما توصل إليه العلم الحديث في علاج الجروح بمختلف أنواعها.

وذكر الزرعوني أن المعرض المصاحب للمؤتمر يستعرض أحدث العقاقير والمستلزمات الطبية التي أثبتت كفاءتها في علاج الجروح بمختلف أنواعها، والتي تم اعتمادها من منظمات عالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور صفوت الحسيني، استشاري جراحة التجميل رئيس قسم الجروح بمستشفى القاسمي بالشارقة نائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر الخليجي الأول للجروح يمثل إضافة حقيقية للمؤتمرات الطبية التي تحتضنها دولة الإمارات التي باتت مركزاً عالمياً للمؤتمرات الدولية.

وأفاد بأن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات المتخصصة في علاج الحروق والجروح بمختلف أنواعها، كعلاج القدم السكرية، والجروح الناجمة عن الأورام، وكذلك الناجمة عن الحوادث.