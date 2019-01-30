«أمن المدارس» بدبي تعثر على طفل تائه وتعيده لعائلته

دبي (الاتحاد)

عثرت إحدى الدوريات التابعة لمبادرة «أمن المدارس» في شرطة دبي على طفل حضانة يبلغ من العمر 5 أعوام، يمشي بمفرده تائهاً في شارع عام بالمدينة العالمية حاملاً حقيبته المدرسية، وسلمته إلى عائلته بعد التأكد والتحقق من هويته، واستدعاء مدرسة الطفل لوجود إهمال وتقصير من قبل مشرفة الحافلة التي نسيته على متنها.

وقال العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مبادرة أمن المدارس، إن الدورية التابعة لمبادرة أمن المدارس اصطحبت الطفل إلى مركز شرطة الراشدية فور العثور عليه، مشيراً إلى أن الاختصاصيين في شرطة دبي عملوا على احتضانه ضمن بيئة مناسبة وتهيئة الأجواء له لحين التواصل مع عائلته ومع المدرسة.

وأضاف أن المركز شرع فوراً في التحقق من هوية الطفل من خلال حقيبته المدرسية، وتبين وجود إهمال من قبل مشرفة الحافلة المدرسية التي عملت على إنزال كافة الطلبة من الحافلة ونسيته بمفرده على متنها، الأمر الذي دفعه للنزول منها والمشي في الشارع العام دون وجهة محددة إلى أن شاهده أفراد دورية أمن المدارس وعملوا على توفير الرعاية له.

وبين أن شرطة دبي استدعت مدير المدرسة ومشرفة الحافلة وسائقها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ثم تواصلت مع عائلة الطفل وبعد التأكد والتحقق من هويتهم تم تسليمه لهم.

وأكد العميد سعيد أهمية مراقبة الأطفال في الأماكن العامة سواء من قبل أهاليهم أو المؤسسات التعليمية خلال تواجدهم فيها، مشدداً على أن إهمال الأطفال يعاقب عليه القانون.