بلدية الشارقة تنفي رفع تعرفة المواقف

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت بلدية مدينة الشارقة عدم وجود أي تغييرات على سعر تعرفة مواقف السيارات الخاضعة للرسوم في الإمارة، ونفت رفع التعرفة. وقالت الإدارة لا يوجد أي تغيير في سعر تعرفة المواقف، ولم يتم رفعها، معلنة في الوقت ذاته عن تجهيز 4500 موقف للرسوم في منطقة النهدة خلال العام الجاري.

يذكر أن رسوم مواقف السيارات في الشارقة درهمان للساعة، وخمس دراهم للساعتين، في حين أن سعر الـ3 ساعات 8 دراهم.

وأضافت إدارة المواقف العامة في بلدية الشارقة رداً على استفسارات «الاتحاد» أنه عند البدء بتطبيق نظام الدفع لأكثر من ساعة عبر الرسائل النصية فإنه يتم التعامل معها بنفس الطريقة، فعند أخذ تذكرة لمدة ساعتين أو تجديد تذكرة سارية المفعول تتم معاملتها كمعاملة الحجز لمدة ساعتين واستقطاع الرسم المقرر لذلك، حيث إن النظام السابق للرسائل النصية يسمح بحجز الموقف لمدة ساعة واحدة فقط.

وجاء رد البلدية عقب انتشار شائعات بين الجمهور عن رفع سعر التعرفة. وفيما يتعلق بأهم الخدمات التي تقدمها إدارة المواقف للجمهور، أعلنت الإدارة توفير مواقف نظامية للمركبات وتنظيم استخدامها عبر إخضاعها للرسوم ومنع عمليات سوء استغلالها، بالإضافة إلى تنظيم عمليات حجز المواقف لضمان عدم استغلالها بشكل سلبي، وتنظيم عمل ساحات المواقف الاستثمارية لضمان تقيدها باشتراطات العمل، وتقديم خدمة الاشتراكات في المواقف لجميع مناطق الشارقة أو لمنطقتين محددتين، وذلك بأنواعها المختلفة (السنوية، النصف سنوية، الربع سنوية).

وأكدت إدارة المواقف العامة في الشارقة على أن البلدية تعمل بشكل مستمر على البحث عن حلول لأنظمة المواقف، وذلك بتهيئة ورصف المواقف وتحويلها إلى مواقف نظامية خاضعة للرسوم بغرض توفير أكبر قدر ممكن من مواقف المركبات، بناء على التخطيط المعتمد لكل منطقة في المدينة، كما أن نظام إخضاع المواقف للرسوم أدى إلى تدويرها بين المستفيدين منها لضمان توفر المواقف.

وفيما يتعلق بأهم المشاريع الحديثة التي من المتوقع البدء فيها أو الانتهاء منها خلال العام الجاري، أشارت الإدارة العامة للمواقف إلى مشروع تحويل مواقف منطقة النهدة للرسوم وذلك عبر إخضاع ما لا يقل عن 4500 موقف للرسوم في المنطقة.