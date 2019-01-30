السفير الروماني: زيارة البابا إلى الإمارات تشكل حدثاً استثنائياً

أبوظبي(الاتحاد) قال الدكتور أدريان مكلارو، السفير الروماني لدى الدولة إن الزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل تشكل حدثاً استثنائياً لأنها أول زيارة من نوعها على هذا المستوى الرفيع على الرغم من العلاقات طويلة الأمد بين العرب والفاتيكان، الأمر الذي يجعلنا مُتأكدين بأن مُستقبل شعوبنا سيكون نيّراً من خلال التسامح وتبادل الآراء بشكل سلمي.

وأضاف: «تجيء هذه الزيارة التاريخية لأن ثقافة التسامح تُشكل تراثاً إماراتياً إنسانياً راسخاً منذ القدم، حيث تضع الإمارات على سلّم أولوياتها نشر ثقافة التسامح والاعتدال وتعزيز أسس الأمن والاستقرار بين شعوب المنطقة والعالم».

وأكد مكلارو أن بلاده خلال فترة توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ستحرص على تعزيز ودعم العلاقات الأوروبية العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال عقد قمّة تجمع دول الاتحاد الأوروبي بالدول الأعضاء في الجامعة العربية، يسبقها اجتماع وزاري في القاهرة نهاية فبراير2019.

وأشاد السفير الروماني بريادة دولة الإمارات في العديد من المجالات، ليس فقط الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضاً في المجالات التكنولوجية والرقمية، التقنيات الحديثة والطاقة، فضلاً عن بروزها في المجال الرياضي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقات الصداقة بما يُحقّق المصالح المشتركة لكليهما في شتى المجالات خاصة أن دولة الإمارات تُعدّ الشريك العربي الاستراتيجي الأهم لجمهورية رومانيا.

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