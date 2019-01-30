«التغير المناخي» و«بيئة رأس الخيمة» تدرسان انبعاثات المنشآت الصناعية

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أبرمت وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البيئي، وتبادل المعلومات حول الانبعاثات الناتجة عن المنشآت الصناعية والآثار البيئية الناتجة من الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية المتخصصة في مجالات التخطيط البيئي الاستراتيجي، وتبادل المعلومات حول التغير المناخي والعمل المشترك بين الطرفين في مجال التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتوعية البيئية، من خلال ترويج الوزارة للمؤتمر الدولي حول الاحتباس الحراري الذي تنظمه الهيئة دورياً، ويعقد في شهر مارس المقبل.

وأوضح الدكتور سيف محمد الغيص، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع الوزارة، تهدف لتحقيق بيئة مستدامة، وتأتي مواكبة لتوصيات القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكة والتعاون بين مؤسسات وجهات القطاع الحكومي في الدولة، مما يساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021.

وتشمل مذكرة التعاون تبادل المعلومات حول الانبعاثات الناتجة من المنشآت الصناعية والآثار البيئية الناتجة من الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية المتخصصة في مجالات التخطيط البيئي الاستراتيجي، وتبادل المعلومات حول التغير المناخي والعمل المشترك بين الطرفين في مجال التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتوعية البيئية، من خلال ترويج الوزارة للمؤتمر الدولي حول الاحتباس الحراري الذي تنظمه الهيئة دورياً.

وأضاف: «مؤتمر الاحتباس الحراري ستنظمه الهيئة خلال مارس المقبل، وسيشهد مشاركة واسعة من الباحثين والمتخصصين في البيئة من عدد من دول العالم»، مشيراً إلى أن الدورات الماضية من المؤتمر حققت نجاحات كبيرة عبر العديد من الأوراق البحثية في مجال البيئة، وكيفية التغلب على آثار الاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية في المستقبل وتلافي آثارها على الدول المنتجة للمواد الغذائية وغير المنتجة لها.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور سيف الغيص مدير هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة.