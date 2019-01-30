"جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" تستعرض أحدث التطبيقات والأجهزة الذكية المطوَّرة على منصة "إديسون"...

منصة "إديسون" الذكية توسع محفظة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" الشاملة لأكثر من 200 تطبيق للتصوير الطبي، وتتضمن تقنيات جديدة لتحسين عمليات المسح الطبي ومساعدة الأطباء في الكشف عن الإصابات الحادة ومنحها الأولوية بالتزامن مع إطالة دورة حياة الأجهزة

"إديسون" تضم أكثر من 100 خدمة للمطورين من بينها أداء تعقب مصدر البيانات واستخدامها في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، مما يعزز قدرة المطورين على إعداد خوارزميات متوافقة

"إديسون" هي المنصة الرقمية الأكثر شمولية وتكاملاً في قطاع الرعاية الصحية، وتجمع البيانات العالمية من مختلف الأجهزة والبائعين وشبكات الرعاية الصحية ومعدات علوم الحياة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 يناير 2019: تستعرض "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" أحدث التطبيقات والأجهزة الذكية التي تم تطويرها على منصة "إديسون" التي تساعد في تسريع تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين المزودين من تقديم خدمات رعاية طبية أكثر سرعة ودقة، وذلك خلال مشاركتها في "معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019"، الحدث الرائد على مستوى المنطقة.

وتعتبر منصة "إديسون" جزءاً من محفظة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" وهي من الحلول الرقمية البالغة قيمتها مليار دولار أمريكي، وتمثل صلة الوصل الرقمي بين مختلف منتجاتها وشراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ويمكن للشركاء الطبيين استخدام "إديسون" لتطوير الخوارزميات، في حين يعمل الشركاء التقنيون مع "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" لتقديم أحدث التطورات في مجال معالجة البيانات عبر تطبيقات وأجهزة "إديسون" الذكية.

ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية إلى 6.6 مليار دولار في 2021، حيث يقول 39 بالمئة من المسؤولين التنفيذيين في القطاع أنهم يستثمرون في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأدوات التحليل الاستباقية. وبغرض تسليط الضوء على الإمكانات التقنية الكبيرة التي تقدمها، ستقدم "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" تطبيقات وأجهزة "إديسون" التالية خلال المعرض الذي يقام من 28 إلى 31 يناير في "مركز دبي التجاري العالمي".

AIRx* - أداة للعمل الآلي قائمة على الذكاء الاصطناعي تستخدم في تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي ومصممة لتعزيز التناسق والإنتاجية، وتقديم وصفات آلية للشرائح للمساعدة في الحد من الخطوات اليدوية غير اللازمة المستخدمة سابقاً. وتهدف تقنية AIRx لإنتاج صور أكثر اتساقاً حتى عند تغير الخبراء التقنيين أو عمليات المسح، وبالتالي الحد من ضرورة استدعاء المريض لتصحيح وضعية إحدى الشرائح، وتبرز أهمية هذا الخطوة عند القيام بالتقييمات الطولية لأمراضي مثل الزهايمر والتصلب المتعدد. وتضم أداة AIRx نموذجاً شبكياً عصبياً مسبق التدريب يعتمد على خوارزميات التعلم العميق والتعرف على البنية التشريحية استناداً إلى قاعدة بيانات تحتوى على أكثر من 36 ألف صورة تم أخذها من الدراسات الطبية والمواقع المرجعية. * بانتظار ترخيص 510(k) من إدارة الغذاء والدواء (FDA). غير متوفر للبيع.

حلول العناية الفائقة Critical Care Suite* على Optima XR240amx المصممة للكشف عن الإصابات الحرجة بالانكماش الرئوي في نقاط الرعاية لإتاحة الأولوية أمام مراجعة الصور الطبية. وستوظف حلول Critical Care Suite مجموعة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي، مثل الكشف عن الانكماش الرئوي، والمصممة لتشخيص هذه الحالة التي قد تسبب خطراً على الحياة من خلال التصوير الشعاعي بدقة عالية(>0.95 AUC) . وتم وضع خوارزميات الذكاء الاصطناعي على جهاز متحرك للتصوير الشعاعي، يعتبر الأول من نوعه، ومصمم لمشاركة النتائج من خلال التنبيهات الفورية على الشاشة. وعندما يتم الكشف عن الانكماش الرئوي، يتم إخطار الفريق الطبي لمنح الأولوية لمراجعة وتقييم الصور، ومن ثم إرسالها إلى نظام أرشفة ونقل الصور PACS ليقوم خبير الطب الشعاعي بمراجعة النتائج الدقيقة. * بانتظار ترخيص 510(k) من إدارة الغذاء والدواء (FDA). غير متوفر للبيع.

يقدم الاشتراك الذكي للتصوير المقطعي بالكمبيوتر وصولاً مستمراً إلى أحدث البرمجيات التي تطيل دورة حياة الجهاز وتزيد قيمته مع مرور الوقت. ويمكن اختيار التطبيقات بناءً على المتطلبات الخاصة بكل مستشفى أو نظام طبي، مع خيارات تشمل الكشف عن النزيف الداخلي في الجمجمة والجلطات أو الخفض الروتيني للجرعات وتحسينها وتقييم وظائف القلب.

التقسيم الآلي للآفات على LOGIQ™ E10 يعزز الإنتاجية من خلال التشغيل الآلي. يواجه مستخدمو حلول التصوير بالأمواج فوق الصوتية تحديات كبيرة بسبب خطوات الفحص المتكررة. ويساعد التقسيم الآلي للآفات المستخدمين في التخلي عن القياس اليدوي، من خلال تقسيم منطقة الإصابة في الثدي أو الغدة الدرقية أو الكبد، والتتبع التلقائي لها وللمناطق المقابلة أيضاً. وتساعد هذه الميّزة أيضاً على ضمان التناسق في عمل مختلف المستخدمين، أو المستخدم ذاته، لأغراض توثيق الحالات ومتابعتها.

وتقدم منصة "إديسون" خدمة متطورة تتيح تتبع البيانات خلال تطوير الخوارزميات. وتعكس هذه الأداة التزام "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" بالاستخدام الآمن والأخلاقي والفعال للذكاء الاصطناعي لتعزيز ثقة الأطباء بالتقنية كعنصر أساسي لتمكين المطورين من إعداد التطبيقات بسهولة أكبر. وتعتبر إمكانات الذكاء الاصطناعي من بين أكثر من 100 خدمة متوفرة على منصة "إديسون" لـ "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" والأطراف الثالثة أيضاً. وتتضمن الخدمات الأخرى حلول الأمن والتجسيد المرئي وإدارة الأدوات والبروتوكولات الآلية.

وبالنسبة للفرق التنفيذية في المستشفيات، تتيح منصة "إديسون" لـ "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" إضافة قيمة مستمرة للملايين من أجهزتها الطبية التي تم تركيبها لتعزيز سير العمل بأسلوب ذكي. ويمكن للأطباء الذين يستخدمون تطبيقات "إديسون"، المطورة باستخدام خدمات منصة "إديسون"، أن يثقوا بأن الخوارزميات قد تم تطويرها والتحقق منها عن طريق أفضل منظومة من الشركاء التقنيين والطبيين. كما يستفيد المطورون الذين يستخدمون "إديسون" من منصة متكاملة تجمع بين البيانات العالمية المتنوعة من كافة الأجهزة والبائعين والإعدادات.

بهذه المناسبة قال كيران ميرفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية": "تقدم ’إديسون‘ للأطباء منصة رقمية متكاملة تجمع بيانات متنوعة من مختلف الشبكات والأجهزة الطبية والبائعين ومراكز الرعاية. وتتضمن التطبيقات المطورة على ’إديسون‘ أحدث حلول معالجة البيانات لتمكين الأطباء من اتخاذ قرارات أكثر سرعة ودقة لتحسين نتائج المرضى".

ومن جانبه قال إيلي شايلوت، الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" في أسواق النمو الشرقية: "تولي حكومات المنطقة أولوية قصوى للتحول الرقمي، وتبرز من هنا أهمية منصة ’إديسون‘ وتمنح فرصة قوية لمزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التغيرات التحولية المطلوبة. ومن خلال تسريع الربط بين المرضى والمزودين، تمثل التطبيقات والأجهزة الذكية الجديدة المتوفرة على ’إديسون‘ رافداً قوياً لاستراتيجية الرعاية الصحية الإلكترونية الهادفة إلى تقديم رعاية أكثر كفاءةً للمرضى".

ويمكن استخدام تطبيقات "إديسون" على الأجهزة الطبية من خلال الحوسبة السحابية أو على الحافة (تقنية الكمبيوتر المجاورة للأجهزة الفعلية).

ويمكن التعرف على تطبيقات وأجهزة "إديسون" التي طورتها "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" في "معرض ومؤتمر الصحة العربي" في الجناح رقم S3B10 في قاعة الشيخ سعيد رقم 3 في مركز دبي التجاري العالمي.