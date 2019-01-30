الامارات | عاطل يعترف بطعن شخص صدم فتاة بدراجة هوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن عاطل يعترف بطعن شخص صدم فتاة بدراجة هوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت النيابة العامة في دبي، تهمة الشروع في القتل العمد إلى عاطل (22 عاماً)، إذ طعن إفريقياً بسكين مرات عدة في أماكن متفرقة من جسده، قاصداً إزهاق روحه، بسبب اصطدام دراجته الهوائية بفتاة كانت بصحبة المتهم، أثناء خروجهما من أحد النوادي الليلية، واعترف المتهم بجريمته، عازياً السبب إلى أنه كان تحت تأثير الكحوليات.

وأفادت أوراق القضية بأن المتهم تبادل الاعتداء مع المجني عليه، عندما تعمد الأخير صدم الفتاة أمام الناد الليلي، ثم فرّ هارباً، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، وحضر رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وألقوا القبض على المتهم في أحد فنادق دبي.

واعترف المتهم في محضر تحقيقات الشرطة بأنه ارتكب الواقعة ضد المجني عليه الذي اصطدم بفتاة كانت بصحبته أثناء خروجهما من نادٍ ليلي.

وذكر المتهم أن المجني عليه أخرج سكيناً، بعدما تبادلا الاعتداء، وطعنه في راحة يده، إلا أنه تمكن من أخذ السكين منه وسدد له طعنات عدة في أماكن متفرقة من جسده، وعند تجمع المارة فرّ المتهم هارباً، مؤكداً أنه كان في حالة سكر أثناء وقوع عملية الاعتداء.