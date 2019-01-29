تعرّف إلى تاريخ أقدم قطعة فخارية كاملة تم اكتشافها بالدولة في اللوفر أبوظبي

يستضيف متحف اللوفر أبوظبي جلسة حوارية مع الدكتور مارك بيتش، رئيس الآثار في الظفرة والعاصمة أبوظبي في إدارة البيئة التاريخية التابعة لهيئة الثقافة والسياحة -أبوظبي، تحت عنوان "إناء مروّح: قطعة أثرية من الخليج العربي" يوم الأربعاء 30 يناير عند الساعة 6 مساءً في قاعة محاضرات المتحف.

تتزامن هذه الجلسة الحوارية مع معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" وستتناول تاريخ "إناء مروّح" الذي تم اكتشافه في إحدى أقدم القرى في الدولة. ويتحدّث الدكتور بريتش عن تاريخ الإناء الذي صُنِعَ في جنوب بلاد الرافدين (العراق حاليًا) ثم تنقل في أنحاء الخليج العربي قبل 8 آلاف سنة، ويناقش أسلوب الحياة في المنطقة آنذاك والاستخدامات القديمة للإناء وقصّة وصوله إلى المنطقة، إذ يعتبر "إناء مروّح" أحد أقدم القطع الأثرية التي تم اكتشافها وتجميعها بالكامل في الإمارات.

يُشار أن معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" المقام حاليًا يتناول التاريخ العريق لشبه الجزيرة العربية من خلال أعمال فنية ثقافية وقطع أثرية، من بينها قطع نادرة اكُتشفت في الدولة. وسبق للمعرض أن زار عدّة مدن حول العالم ومن المقرّر أن يستمر لغاية 16 فبراير في أبوظبي.

يمكن للزوّار حجز تذاكرهم للمشاركة في جولة مصحوبة بمرشد داخل المعرض لمشاهدة الأعمال الفنية والتحف الأثرية التي تمنحهم نظرةً غير مسبوقة على الثقافات المختلفة التي مرّت على شبه الجزيرة العربية منذ حقبة ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث.

تبدأ الجولة التي تُنظّم يوميًا لمدّة 60 دقيقة، عند الساعة 3 بعد الظهر، ويبلغ سعر التذكرة 52.20 درهمًا للشخص الواحد.