حمدان بن محمد يشهد تتويج العاصفة برموز اليذاع

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء الاثنين الثامن والعشرين من يناير، تفاصيل تحديات رموز سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، والتي اقيمت على تحفة ميادين الهجن العربية الاصيلة، ميدان المرموم، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

من ناحية أخرى، واصلت مؤسسة هجن العاصفة تميزها الكبير وسيطرتها على رموز مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الاصيلة، وذلك بحصولها على كأس وبندقية اليذاع المفتوح. وقدم المضمر غياث الهلالي (النويعس) في صدارة الشوط الرئيسي لليذاع البكار المفتوح لتهدي العاصفة الكأس الغالي مسجلة توقيتاً وقدره 8:47:2 دقائق.

وبالمقابل دانت السيطرة الكاملة لهجن العاصفة في الشوط الرئيسي لليذاع الجعدان المفتوح، حيث قدم (عرب) الأداء الأفضل ومضى في طريقه إلى خط النهاية بكل ثقة ليحصد البندقية الغالية بعد أن وصل إلى في زمن بلغ 8:45:4 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في جميع أشواط سن اليذاع بمهرجان ولي عهد دبي.

التحديات الصباحية

شهدت الفترة الصباحية إنطلاقة تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ وذلك من خلال ستة عشر شوطاً جاءت قوية ومثيرة، وتمكنت هجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من وضع بصمتها على الاشواط الثلاثة الأولى، حيث أنهت (الشاهينية) التحدي في الشوط الرئيس لليذاع البكار المحليات مسجلة توقيتاً بلغ 9:00:1 دقائق، وواصل مضمر العاصفة غياث الهلالي تألقه من خلال الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات حيث تمكن من وضع (الشاهينية) على المقدمة بزمن وقدره 8:56:6 دقائق كان هو التوقيت الأفضل بالنسبة للتحديات الصباحية، وأضافت هجن العاصفة النقطة الثالثة عن طريق (شاهين) الذي قاده غياث الهلالي لصدارة اليذاع الجعدان المحليات بتوقيت 9:07:4 دقائق، وسجل المضمر العملاق لهجن الرئاسة سلطان محمد الوهيبي حضوره القوي من خلال رابع الاشواط لليذاع الجعدان المهجنات وذلك بعد أن وصل لخط النهاية في زمن وقدره 9:04:3 دقائق.

تحديات الثنايا لهجن أبناء القبائل

يشهد ميدان المرموم صباح ومساء، الثلاثاء التاسع والعشرين من يناير، إقامة 32 شوطاً في سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم (ولي عهد دبي) للهجن العربية الاصيلة، وذلك بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، منها عشرة اشواط لهجن الإنتاج ستكون جوائز المراكز الاولى فيها سيارات (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، بالإضافة إلى ستة أشواط نقدية (محليات ومهجنات)، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط مبالغ نقدية قيمة.

بينما تشهد الفترة المسائية إقامة ستة عشر شوطاً، أربعة أشواط للرموز، بالإضافة إلى أربعة عشر شوطاً جوائز المراكز الاولى فيها سيارات (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط مبالغ نقدية قيمة.

رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ

الرمز



المطية



المالك



المضمر



التوقيت

كأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح



شندغة



هجن العاصفة



غياث الهلالي



7:13:4 دقائق

بندقية اللقايا الجعدان المفتوح



الباز



هجن العاصفة



غياث الهلالي



7:12:8 دقائق

كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح



النويعس



هجن العاصفة



غياث الهلالي



8:47:2 دقائق

بندقية اليذاع الجعدان المفتوح



عرب



هجن العاصفة



غياث الهلالي



8:45:4 دقائق

رموز هجن أبناء القبائل

الرمز



المطية



المالك



التوقيت

كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح



متعة



راشد محمد راشد غدير الكتبي



5:42:77 دقائق

بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح



الليث



مبارك محمد بن نصره العامري



5:42:64 دقائق

كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار للإنتاج



سيول



راشد محمد راشد غدير الكتبي



5:44:42 دقائق

بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج



شاهين



علي راشد سعيد البريصي المري



4:47:36 دقائق

كأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح



غزة



حمد عبيد حمد عفصان المنصوري



7:21:1 دقائق

كأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح للإنتاج



الكدريه



حمد عبيد بالحلوس العامري



7:20:8 دقائق

بندقية اللقايا الجعدان المفتوح



متعب



محمد عبيد عيد المنصوري



7:21:3 دقائق

بندقية اللقايا الجعدان المفتوح



شاهين



سيف دحبه زفنه العفاري



7:22:4 دقائق

كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح



منصوره



علي فرج علي بن حموده



8:56:2 دقائق

بندقية اليذاع الجعدان المفتوح



خلاب



سعيد احمد محمد دري الفلاحي



8:55:3 دقائق

كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح للانتاج



الزعفرانه



فهيد محمد فهيد الرزق العجمي



9:00:4 دقائق

بندقية اليذاع الجعدان المفتوح للانتاج



المختبر



محمد راشد محمد المنصوري



8:57:7 دقائق