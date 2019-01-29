الامارات | «حاذر» رادار يرصد مخالفات السائقين تجاه المشاة والعقوبة 500درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «حاذر» رادار يرصد مخالفات السائقين تجاه المشاة والعقوبة 500درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت شرطة أبوظبي، «الإمارات اليوم»، إن أجهزة رادار «حاذر»، المزمع تفعيلها قريباً، في شوارع الإمارة، سترصد مخالفات السائقين في أماكن عبور المشاة، وتطبق بحقهم عقوبة عدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم، وقيمتها 500 درهم و6 نقاط سوداء حسب قانون السير والمرور الاتحادي.

وتم تشديد العقوبات بحق "السائقين المتهورين، الذين لا يحترمون حقوق المشاة، ويعرضون حياتهم للخطر، في ثلاث مخالفات أخرى هي مخالفة إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة، وغرامتها 500 درهم، ومخالفة إيقاف مركبة بطريقة تسبب خطراً للمارة أو تعرقل حركة المشاة، وغرامتها 400 درهم فقط، ومخالفة إيقاف المركبة على الأرصفة وغرامتها 400 درهم".

وأفادت بأن المرحلة الاولى من الخطة تشمل تركيب «حاذر» في أماكن عبور المشاة بالقرب من المدارس، والمواقع ذات الكثافة في حركة عبورهم، لترسيخ قيم الأمن والسلامة المرورية وإيجاد بيئة آمنة، وإمكانات متقدمة، تساعد على حماية مستخدمي الطرقات من مختلف أنواع المخاطر.

وتظهر إحصاءات الحوادث المرورية في أبوظبي، أن عدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة، تعد من أبرز أسباب وقوع الحوادث المرورية.