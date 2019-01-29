حاكم رأس الخيمة يشهد إطلاق برنامج بارجيل للمباني الخضراء

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم الثلاثاء، الإطلاق الرسمي لبرنامج بارجيل للمباني الخضراء لدائرة بلدية رأس الخيمة خلال ورشة ضمت المختصين وذلك في فندق و منتجع ريكسوس باب البحر بحضور عدد كبير من رؤساء الجهات الحكومية والمطورين و الاستشاريين و المقاولين ووسائل الإعلام .

ويعتبر مشروع بارجيل من أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية 2040 لإمارة رأس الخيمة والتي تأسست تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي و تستهدف توفير الطاقة بنسبة 30% وتوفير المياه بنسبة 20% ورفع نسبة توليد الطاقة من المصادر المتجددة إلى 20% بحلول عام 2040.

وقال سعادة منذر محمد بن شكر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة تعتبر حكومة رأس الخيمة إطلاق برنامج بارجيل إضافة مهمة لقطاع التطوير العمراني والتحديث الذي تشهده إمارة رأس الخيمة حيث أن عجلة البناء لا تتوقف فإننا و من خلال بارجيل نهدف لضمان جودة المباني الجديدة من خلال معايير استدامة أعلى وبالتالي ستعمل وفرة المباني ذات الكفاءة في استخدام الطاقة على التقليل من قيمة تكاليف الاستهلاك.

وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص في تطبيق برنامج بارجيل له أثر كبير في إنجاح هذا المشروع و لذلك يسرنا الترحيب بالمشاركين الأوائل و تشجيعهم من خلال تقديم بعض الخصومات على رخص البناء.. مشيراً إلى أن دائرة بلدية رأس الخيمة عقدت خلال عام 2018 ورش عمل تشاورية موسعة للمعنيين لوضع شروط بارجيل.. حيث تم إعداد لائحة شروط بسيطة تركز في المقام الأول على كفاءة الطاقة والمياه مع عوائد اقتصادية واضحة.

وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص في تطبيق برنامج بارجيل له أثر كبير في إنجاح هذا المشروع و لذلك يسرنا الترحيب بالمشاركين الأوائل و تشجيعهم من خلال تقديم بعض الخصومات على رخص البناء.

ومن المتوقع أن توفر المباني المطابقة لبرنامج بارجيل ما يقارب 30% من قيمة الطاقة والمياه مقابل زيادة بسيطة في تكلفة البناء.. و بشكلٍ عام من المتوقع أن يعود هذا البرنامج بالنفع مباشرة على اقتصاد الإمارة بالإضافة إلى منافع ثانوية أخرى على سبيل المثال من المتوقع أن يتم إنفاق جزء من المدخرات التي سيوفرها البرنامج أو إعادة استثمارها في الاقتصاد المحلي ورفع قدرات الشركات المحلية من خلال تطوير سوق توريد المنتجات والخدمات التي تدخل في مواصفات المباني الخضراء.

و لاتاحة الوقت للسوق للتكيّف مع اللوائح الجديدة سيتم تطبيق البرنامج تدريجياً مع مرحلة تجريبية في 29 يناير 2019.. حيث تتخذ دائرة بلدية رأس الخيمة العديد من الخطوات لدعم التطبيق السلس بما في ذلك تدريب كل من الاستشاريين و المقاولين و تقديم الحوافز للمتبنين الأوائل لبرنامج بارجيل.