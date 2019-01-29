"الأرصاد" تحذر من اضطراب الخليج العربي

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظرا لاضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تصل سرعتها إلى 42 كم/ساعة، وتؤدي إلى ارتفاع الموج خاصة غربا من 4 إلى 6 وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق وذلك من الساعة 8 من مساء اليوم وحتى الساعة 8 من مساء غد الأربعاء " .



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