حمدان بن زايد يطلع على الخطط التطويرية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على المشاريع والخطط المستقبلية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي.

واستمع سموه - خلال إستقباله بقصر البحر معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي - إلى خطط الدائرة التطويرية والخدمات التي تقدمها الدائرة والمشاريع القائمة والمستقبلية والخدمات المقدمة للجمهور وبشكل خاص في منطقة الظفرة ودور الدائرة التنسيقي مع الدوائر والمؤسسات الخدمية لتلبية احتياجات أهل المنطقة من تقديم تلك الخدمات.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على توفير كل سبل العيش الكريم لأبناء الدولة وتلبية متطلبات المواطنين فيما يخص المساكن والأراضي والارتقاء بالأحياء السكنية التي يتم إنشاؤها وتنفذ من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

ودعا سموه الى أهمية مضاعفة العمل ومواصلة التطوير الدائم للخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وبما يستبق توقعات العملاء وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد منظومة خدمية مواكبة لعجلة التطور التي تشهدها بلادنا في شتى مناحي الحياة.

من جانبه أعرب معالي فلاح محمد الأحبابي عن شكره الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمتابعة سموه الحثيثة لجميع المشاريع الجاري تنفيذها في منطقة الظفرة وتوجيهات سموه بإنجاز هذه المشاريع وفقاً لما هو مخطط له.

حضر اللقاء سعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة مبارك عبيد الظاهري وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات وسعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة وسعادة العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.

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