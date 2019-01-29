النيابة العامة في أبوظبي تعقد ملتقاها السنوي لعام 2019 وتؤكد محافظتها على نسبة إنجاز 99.9%

أعلنت النيابة العامة في أبوظبي عن إطلاق جائزة التميز للنيابة العامة في دورتها الأولى لعام 2019- 2020، وذلك في إطار الاستجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في خلق بيئة عمل متكاملة قائمة على ثقافة الابتكار والجودة، وقادرة على تحفيز العاملين للارتقاء إلى مزيد من القمم في الأداء، للمساهمة في صياغة نظام قضائي وعدلي في إمارة أبوظبي، يلبي متطلبات المجتمع ويستجيب لخصوصيته الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

جاء ذلك خلال "ملتقى النيابة العامة " ، الذي عقدته نيابة أبوظبي، أمس الاثنين، في فندق باب القصر بأبوظبي، وحضره سعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، إضافة إلى رؤساء ومدراء ووكلاء النيابة، وموظفي النيابة العامة في إمارة أبوظبي.

كما أعلنت النيابة العامة خلال ملتقاها أمس؛ أنها حافظت خلال عام 2018 على معدل انجاز للقضايا، بلغت 99.9 بالمئة من القضايا المعروضة عليها، حيث تم التصرف ب96 ألف و99 قضية من إجمالي القضايا الواردة إلى نيابات إمارة أبوظبي والبالغة 96 ألف و155 قضية، مشيرةً، إلى أن 91% من هذه القضايا هي قضايا جزائية بواقع 86 ألف قضية منها فقط 3% قضية جنائية، بينما تبلغ قضايا الجنح والمخالفات 84 ألف و650 قضية.

كلمة النائب العام

وكان سعادة النائب العام لإمارة أبوظبي ألقى كلمة في افتتاح الملتقى أعرب خلالها عن أمله بأن يشكل الملتقى نقطة توقف سنوية، لتقييم أداء النيابة وفق منهجٍ مؤسسي يعتمد تحليل المنطلقات والأداء والنتائج بصورتها المجردة، بهدف إلقاء الضوء على مواضع النجاح لترسيخها كأساسٍ لمزيد من النجاحات. وتلمس مكامن الخلل، إن وجدت؛ لعلاجها وتحديد عواملها والتأكد من تلافيها مستقبلاً. مؤكداً أن الملتقى يشكل منصة للتواصل بين كافة مكونات النيابة، بهدف تفعيل التشاركية في وضع الخطط والمنطلقات المستقبلية.

وخاطب سعادة المستشار البلوشي، المشاركين بالملتقى؛ مذكراً إياهم بعظيم المهمة الملقاة على عواتقهم، وبأنهم يحملون أحد أهم أركان استقرار المجتمع وآمنه، وقال لهم: أنتم حماة القانون والساهرون على تطبيقه، وأنتم القيمون على حرية وكرامة كل شخص يعيش على أرض إمارة أبوظبي الحبيبة. وهذا شرف عظيم أنتم أهلٌ له وتستحقونه.

وأضاف: أنكم في النيابة العامة، تتعاملون يومياً مع أفراد من المجتمع منهم المذنب والبريء، وأيضا ًتتعاملون مع أسرمكلومة بعزيز لديهم سواء كان ضحية أو متهم، فعليكم بالكلمة الطيبة، والمعاملة الحسنة وحسن التحمل، وأنا أعلم بل وأؤمن أن في قلوبكم متسع لهم.

إحصائيات القضايا

ومن جهة أخرى قدم المستشار حسن الحمادي مدير ادارة النيابات عرضاً تقديمياً حول أداء النيابة العامة في أبوظبي خلال 2018، أكد خلالها أن محافظة النيابات في إمارة أبوظبي على نسبة إنجاز بلغ 99.9 بالمئة، جاء مع المحافظة على جودة الأداء، حيث تم إحالة 87 بالمئة من القضايا الجزائية المعروضة إلى المحاكم المختصة بواقع 75 ألف و589 قضية، أدانت المحاكم المتهمين في 97 % من القضايا بواقع 69 ألف و752 قضية، مقابل حصول المتهمين في 3% فقط من القضايا على أحكام براءة، مما يدل بوضوح على كم الجهد المخلص المبذول وصولاً إلى هذا التميز، ومدى التزام السادة أعضاء النيابة بسرعة الوصول إلى العدالة كجزء أصيل من جوهرها، مع المحافظة على جودة الأداء.

2018 عام التحول الرقمي

وأوضح المستشار الحمادي؛ أن عام 2018 في النيابة العامة كان عام التحول الرقمي بامتياز، حيث حققت قفزات نوعية متتالية نحو الارتقاء بالخدمات الذكية والتقاضي الالكتروني. مواكبةً بذلك توجهات حكومة أبوظبي في تبني منهجية الخدمات الحكومية الذكية التي تساهم في توفير الجهد والوقت على المتعاملين وتحقق رؤية النيابة العامة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات وتحقيق العدالة.

وأشار إلى أن عام 2018 شهد اكتمال التحول للملف الإلكتروني في القضايا الجزائي وأتمتت كافة اجراءات سير القضايا الجزائية. وإلغاء التعاملات الورقية مع الشركاء باستخدام بوابة التبادل المعرفي للوثائق الرقمية، والتي شهدت خلال 2018 استخراج 905 وثائق، وأيضاً تم بدأ العمل بتطبيق أذونات النيابة الذي ساهم في تسريع وتسهيل إجراءات تفتيش وضبط الأشخاص مرتكبي الجرائم. ووفر قاعدة بيانات أكثر دقة وكفاءة وسرعة للأذونات، حيث تم منذ إطلاق الخدمة وحتى نهاية 2018 تلقي ألفين و151 طلب إذن نيابة من شرطة أبوظبي، و759 طلب من بلديات أبوظبي. كما شهد شهر مايو من العام الماضي 2018؛ إطلاق تطبيق بلغ النيابة، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الإبلاغ، وتحميل كل فرد في المجتمع مسؤوليته نحو أمن المجتمع واستقراره، تحت شعار " بلغ النيابة وساهم في العدالة" وقد تم تحميل التطبيق من قبل الجمهور بواقع 7 آلاف و819 تحميل، بينما تلقت النيابة عبر التطبيق 1744 بلاغ.

وأضاف الحمادي أن الخدمات النيابية المقدمة للمتعاملين أصبحت تعتمد بشكل كامل على الملفات الالكترونية المرتبطة بنظام إدارة القضايا CMS، وقد بلغ عدد الطلبات التي تلقتها النيابة العامة من المتعاملين الكترونياً خلال عام 2018، 30 ألف و97 طلب، توزعت على 31 خدمة الكترونية و5 خدمات استعلام. وفي خطوة متقدمة؛ قامت النيابة العامة بتقديم خدمة متميزة للمتقاضين، تمثلت بإتاحة إمكانية دفع الغرامات الكترونياً عبر الوسائل النصية SMS، وقد بلغ عدد مستخدمي التطبيق منذ إطلاقه في سبتمبر 2018 وحتى نهاية العام ألفين و467 متعامل.

تكريم "مجالسنا"

وفي ختام الملتقى قام سعادة النائب العام لإمارة أبوظبي بتكريم 16 من أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها، وذلك لمشاركتهم في مبادرة مجالسنا. وأوضحت النيابة العامة أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود التي قام يها فريق عمل مبادرة " مجالسنا" في تمثيل النيابة، والمساهمة في تحقيق مسؤوليتها المجتمعية، في نشر الثقافة القانوية بين مختلف فئات المجتمع.

وخلال حواره المفتوح مع المشاركين في الملتقى أعلن سعادة المستشار علي البلوشي؛ النائب العام لإمارة أبوظبي، عن استحداث نافذة الكترونية للتواصل بينه وبين العاملين في النيابة العامة، يتم من خلالها استقبال ملاحظاتهم حول سير العمل، وأفكارهم ومبادراتهم لتحسين الأداء وفق تعاملهم اليومي مع الواقع العملي. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مختصة بتطوير النيابات، مهمتها الاجتماع مع العاملين في النيابة في مواقعهم المختلفة، للتعرف على المعوقات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم، وسماع أفكارهم حول الحلول الممكنة. كما أكد أن نظام النيابة الالكتروني، هو قيد التحسين الدائم، وذلك وفق متطلبات التطور المتواصل في مختلف المهام.

وطالب النائب العام العاملين في النيابة العامة بضرورة العمل على التطوير المعرفي للذات، والاطلاع على كافة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن ذلك يساعدهم على تلمس أوجه القصور أو الغلو التشريعي وفق المعطيات الستحدثة، وتساعد على إيجاد حلول واقعية للتصدي لتلك الظروف.