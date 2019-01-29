مهرجان طيران الإمارات للآداب يستضيف مجموعة من الرائدات اللواتي مهدن الطريق لكل النساء

يحتفي مهرجان طيران الإمارات للآداب (1- 9 مارس 2019) بالنساء اللواتي غيرن التاريخ! وتمكّن بشجاعتهن وطموحاتهن من تحقيق النجاح الباهر في عدة مجالات، من السياسة والعلوم إلى الأعمال التجارية.

يستضيف المهرجان مديرة اتصال حملة هيلاري كلينتون الرئاسية لعام 2016، جنيفر بالميري، التي تعمل لتمكين قادة المستقبل، وزيلدا لا غرانج، وهي أفريقية بيضاء نشأت في بيئة تدعم نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وأصبحت سكرتيرة نيلسون مانديلا الخاصة!

وزينب سلبي المولودة في العراق، والتي تأثرت حياتها بتجربة المعايشة المباشرة للحرب، وقامت بتأسيس منظمة "نساء من أجل نساء العالم"، حيث عملت مع النساء الناجيات من الحرب، وقد اختارتها مجلة "People" من بين 25 سيدة غيرن العالم.

هناك أيضاً المذيعة سو نيلسون، التي ستحدثنا عن "والي فونك" رائدة السفر إلى الفضاء، التي شاركت في برنامج ميركوري 13، الذي أُلغي بشكل مفاجئ قبل أسبوع واحد فقط من المرحلة النهائية للتدريب.

عزيزتي السيدة الرئيسة

ستتحدث جنيفر بالميري في جلستها المميزة "سيدتي الرئيسة: رسالة مفتوحة إلى النساء اللاتي سيدرن العالم"، عن النصائح والإرشادات التي قدمتها إلى أول امرأة رئيسة ولجميع النساء اللواتي يسعين للنجاح في أعمالهن، فمن خلال الدروس المستفادة من تجربتها مع هيلاري كلينتون، الرئيس أوباما، وإليزابيث إدواردز - على سبيل المثال لا الحصر- تمكنت بالميري من خلق إطار للتفكير المستقبلي يشتمل على إرشادات ونصائح عملية ملهمة لجميع النساء اللواتي يصممن على التحكم بحياتهن في كل المواقع.

ستنضم "بالميري" إلى "زيلدا لا غرانج" في اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، في مناقشة شيقة حول الحركة العالمية للمساواة بين الجنسين، مع فريق من المتحدثين البارزين. ويشارك في محور يوم المرأة أيضاً، دبي أبو الهول الفلاسي، التي حازت لقب "شابة العام في العالم العربي" لعام 2016، لأنشطتها الداعمة للأدب، والصحافة، وهي العضو الأصغر في مجلس الإمارات للشباب، وكاثرينا أورميرود، صاحبة مشروع " العمل، العمل، العمل"، وهو مشروع يهدف إلى استكشاف التحديات التي تواجهها المرأة في شبكات التواصل الاجتماعي.

صباح الخير سيد مانديلا

لم تتوقع زيلدا لا غرانج التي نشأت في جنوب أفريقيا المعزولة، أن تتغير حياتها بشكل راديكالي.

تقدم غرانج في "جلسة صباح الخير سيد مانديلا"، إشادة بمانديلا، وتروي عنه حكايات استثنائية، فقد تغيرت حياتها تماماً بسببه، وتغيرت نظرتها بالكامل، فأصبحت تحترم مانديلا كثيراً، وتناديه "خولو" أي "جدي".

وإضافة إلى مشاركتها في محور يوم المرأة، تشارك "لا غرانج" بفعالية "حروف الرسائل" للاحتفال بموضوع مهرجان هذا العام، "الكلمة تجمعنا"، والاحتفاء بالتأليف وبأثر الكلمات.

الحرية في صميم العمل

زينب سلبي ناشطة مهتمة بالقضايا الإنسانية، والمتحدثة البارزة على شاشات التلفزة، التي أسست منظمة "نساء من أجل نساء العالم"، عام 1993، وهي مؤسسة تساعد النساء الناجيات من الحرب على التعافي وتعزز الصحة العاطفية لديهن، وتمكنهن من تحسين مهاراتهن وإعادة بناء الثقة بأنفسهن. في عام 1995 كرّمها الرئيس بيل كلينتون في البيت الأبيض لعملها الإنساني في البوسنة؛ ستحدثنا في جلسة جريئة عن كتابها، الحرية في صميم العمل - دليل لتغيير العالم من خلال معالجة صراعاتنا الداخلية، يرشدنا إلى كيفية تحويل خوفنا الجماعي والانقسامات العميقة بيننا إلى تغيير حقيقي.

وتشارك "سلبي" أيضاً الجلسة الفكرية الثرية، "كيف يمكنكم تغيير العالم"، التي تسعى إلى مناقشة واقعنا الحالي، وما يمكننا القيام به حيال ما نواجهه كأفراد ومجتمعات، وتسعى لإجابة عن السؤال، "لماذا لا ينبغي التخلي عن الأمل."

سباق والي فونك إلى الفضاء

أما المذيعة والصحفية سو نيلسون، ففي جعبتها حكايات مذهلة عن والي فونك، واحدة من النساء الرائدات في مجال السفر إلى الفضاء، شاركت في برنامج ميركوري 13، وتفوقت على رواد الفضاء الذكور في اختبارات التحمل، ولكن بسبب السياسة والتحيز لم تنطلق "والي" إلى الفضاء، غير أنها أصبحت طياراً بارعاً، وأول مفتشة أمان للطائرات في أمريكا.

تعرفوا إلى حياة "والي" الرائعة وسعيها المستمر للسفر إلى الفضاء.

وستشارك نيلسون في محور "نساء غيرن التاريخ" مع ثلاثة متحدثات بارزات للحديث عن النساء الأسطوريات اللواتي شكّلن العالم، والرائدات المناضلات من أجل حقوق المرأة.

نساء عظيمات

إضافة إلى الجلسات الرائعة حول النساء المؤثرات المخصصة للكبار، ستصحبنا كيت بانكهورست، مؤلفة كتاب "نساء عظيمات غيّرن العالم"، وكتاب "نساء عظيمات صنعن التاريخ" في رحلة عبر الزمن، لاستكشاف القصص، والإنجازات ومغامرات النساء، على مر التاريخ؛ من النساء القراصنة، والملكات المحاربات، لمهندسات الكمبيوتر، وقائدات الطائرات، في جلسة مخصصة للأطفال من سن السابعة وما فوق.

وفي نفس المحور، ستأسر دانا البلوشي، التي تبلغ من العمر 12 عاماً، جمهورها بـ "13 امرأة عربية ملهمة"، كتابها الذي تكرم فيه النساء المبدعات في مجالات متنوعة مثل العلوم، والعمل الحكومي، والأزياء، والأعمال، والرياضة، وغيرها. سيستمتع الأطفال بقصص النساء من الماضي والحاضر، من دانا البلوشي، أصغر رائدة فضاء إماراتية، والتي تسعى للوصول إلى النجوم.

للاطلاع على كافة الجلسات وشراء التذاكر يرجى زيارة موقع المهرجان.

يقام مهرجان طيران الإمارات للآداب برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة العامة للإمارة التي تُعنى بالثقافة والفنون والتراث.

للاطلاع على قائمة الكتّاب الكاملة يرجى زيارة الرابط.

تجدون المزيد من المعلومات عن مهرجان طيران الإمارات للآداب على الموقع الإلكتروني.

يقام مهرجان طيران الإمارات للآداب في الفترة (1- 9 مارس) 2019.

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الختام

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

رهف عواد

متحرك: +971 55 591 0723

[email protected]



حليمة اسلام

متحرك: +971 55 985 3382

[email protected]

ملاحظات المحررين:

نبذة عن مؤسسة الإمارات للآداب

توفر مؤسسة الإمارات للآداب، وهي مؤسسة غير ربحية، كافة سبل الدعم والرعاية للأدب والثقافة، وتسعى لترسيخ مكانتهما في مجتمع دولة الإمارات والمنطقة، وإيجاد بيئة حاضنة للأعمال الأدبية الإبداعية من خلال البرامج والمبادرات الثقافية المختلفة.

أُنشِئت المؤسسة عام 2013 بموجب مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، من أجل تعزيز مكانة الثقافة وتشجيع الآداب وتشكيل بيئة حاضنة للأدباء والمثقفين.

تحتضن المؤسسة وترعى العديد من المبادرات الثقافية والمشاريع على المدى الطويل، وتهدف إلى الارتقاء لتطلعات سياسة القراءة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. من أبرز المشاريع التي ترعاها المؤسسة، جائزة أمناء مكتبات المدارس، وأسبوع اللغة العربية السنوي، وبرامج التعليم على مدار العام، وأندية الكتب ودورات الكتابة الإبداعية، ومن أبرز مبادرات المؤسسة في عام 2016، مؤتمر دبي الدولي للترجمة، وفي عام 2017، مؤتمر دبي الدولي للنشر؛ اللذان شهدا مشاركة دولية كبيرة.

تشرف مؤسسة الإمارات للآداب على تنظيم مهرجان طيران الإمارات للآداب، أهم تظاهرة أدبية ثقافية في المنطقة، الذي تقام دورته القادمة في الفترة (1-9 مارس) 2019.

مؤسسة الإمارات للآداب

دار الآداب

حي الشندغة التاريخي

ص. ب.: 24506

دبي - الإمارات العربية المتحدة

www.elfdubai.org

نبذة عن مهرجان طيران الإمارات للآداب

يُعَدّ مهرجان طيران الإمارات للآداب أكبر تظاهرة في الشرق الأوسط تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة، إذ يجمع الكتّاب والمفكرين والمتحدثين العالميين والإقليميين من جميع أنحاء العالم.

وقد استضافت دورة المهرجان لعام 2018 ضمن فعاليات برنامجها الرئيس نخبة متميزة من الكتّاب، أبرزهم ديفيد وليمز، جاكلين ويلسون، وسعادة عمر سيف غباش، أنتوني هورويتز، شاشي ثارور، وآخرون، وذلك بحضور أكثر من 41,780 زائراً.

إضافة للبرنامج الرئيس، يوفر المهرجان فرصة استثنائية للأطفال من خلال البرنامج التعليمي الذي أسهم، في عام 2018، في تثقيف وتعليم أكثر من 28000 طالب وطالبة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

يوفر المهرجان، في أيامه المخصصة للتعليم، فرصة للطلاب للالتقاء بكتّابهم المفضلين من خلال زيارات الكتّاب للمدارس. ويطرح كل عام العديد من المسابقات الطلابية، باللغتين العربية والإنجليزية، مما يتيح للناشئين تقديم مهاراتهم وعرض مواهبهم في الشعر والقصص والإلقاء.

يهدف المهرجان إلى تطوير ثقافة القراءة وترسيخ مكانتها لدى مجتمع دولة الإمارات، وقد حصد المهرجان، في دوراته المختلفة، العديد من الجوائز الهامة؛ ومن خلال توفير منصة للمواهب الدولية والمحلية، ما فتئ المهرجان يشكل المشهد الأدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

يقام المهرجان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويعد من أهم مبادرات مؤسسة الإمارات للآداب التي أنشِئت عام 2013 بموجب مرسوم صاحب السمو حاكم دبي رعاه الله، وبالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة التي تُعنى بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة، من أجل تعزيز مكانة الثقافة وتشجيع الآداب وتشكيل بيئة حاضنة للأدباء والمثقفين.

تقام دورته القادمة في الفترة (1-9 مارس) 2019.