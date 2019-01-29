أجهزة صوتية مبتكرة وذكاء اصطناعي وإبداع فني فريد ضمن أسبوع الابتكار في اللوفر أبوظبي

يُقدم متحف اللوفر أبوظبي على مدار أسبوع كامل مهرجان فنون الصوت المبتكرة والذكاء الاصطناعي وذلك ضمن أسبوع الابتكار الذي تشهده أبوظبي في الفترة من 5 إلى 10 فبراير.

يُقدم المهرجان عبر برنامجه العرض الموسيقي الفريد والأول من نوعه "سيمفونية العناصر" الذي تؤديه "آيفا" (الفنانة الافتراضية وليدة الذكاء الاصطناعي) بتكليف من متحف اللوفر أبوظبي. ويشهد المهرجان أيضاً عرض موسيقي بعنوان "سراب" لمجموعة من الآلات والأجهزة الصوتية تقدمه فرقة "ساوند ووك كوليكتيف"، وذلك اختتاماً لمعرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور".

وقال مدير متحف اللوفر أبوظبي مانويل راباتيه في تصريح له: "يُعد المتحف منصة عالمية للتعاون وتبادل شتى ألوان العلم والمعرفة، ومن خلاله نتعرف على مختلف عوالم الثقافة والتاريخ والعلوم والفلسفة والابتكار وغيرها الكثير. ونعمل – من خلال معارضنا – على دمج تلك العوالم وتقديمها عبر استعراض إبداع الحضارات المختلفة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك، يُعد أسبوع الابتكار في أبوظبي أيضاً فرصة كبيرة لتسليط الضوء على طرق الحوار الجديدة والأفكار المبتكرة، ونأمل أن تجذب برامجنا المميزة العديد من الزوار للمتحف ليتمتعوا بالكثير من الفعاليات التعليمية والترفيهية."

البرنامج:

سيمفونية المتحف، 6 فبراير، 7 مساءً

"سيمفونية المتحف" هي عرض موسيقي ملهم وفريد تؤديه "آيفا" (وهي فنانة افتراضية بتقنية الذكاء الاصطناعي) خصيصاً لمتحف اللوفر أبوظبي. ويتكون العرض من خمس مقطوعات موسيقية قصيرة (تستغرق كل منها من 3 إلى 5 دقائق) مستوحاة من العناصر المحيطة بالمتحف وهي المياه والفولاذ والحجر والرياح والرمال. ويشارك في هذا العرض من "بيت العود" كل من المؤلف الموسيقي وأستاذ الصوت الدكتور فتح الله أحمد صالح، وعازف العود العراقي صادق جعفر، والمغنية الموهوبة نجمة الكور، بالإضافة إلى أوركسترا صوفيا سشن البلغارية. يتبع هذا العرض حوار مع بيير بارو، أحد مؤسسي "آيفا" ورئيسها التنفيذي، سيتحدث من خلاله عن عملية تأليف هذا العمل الموسيقي الفريد.

سيؤدَّى هذا العرض يوم 6 فبراير من الساعة 7 إلى 8 مساءً على مسرح المتحف، وسيكون الحضور مجاناً مع ضرورة الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني لمتحف اللوفر أبوظبي.

"ساوند ووك كوليكتيف": عرض "سراب" المستوحى من معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" (والذي سينتهي يوم 16 فبراير)

عرض مباشر، 7 فبراير، من 5 إلى 9 مساءً

يتألف هذا العمل الفني من عرض حي لمقطوعة "سراب" يُبث عبر 24 مكبراً للصوت، كما يُستخدم جهاز مزج الموسيقى وآلة موسيقية فريدة من نوعها مصنوعة من الكريستال. ويقدم العرض ستيفان كراسنيانسكي وسيمون ميرلي من فرقة "ساوند ووك كوليكتيف" حيث سينقلان إبداعهما الفني من مدينتي نيويورك وبرلين لتقديمه تحت قبة المتحف.

يقام عرض "سراب" تحت رعاية مؤسسة "سوكسسيون فرير باشيه"، ومؤسسة "ستروكتور سونور باشيه"، و"أنالوغ فاونديشن".

سيكون هذا العرض متاحاً يوم 7 فبراير في بلازا المسرح خلال ساعات عمل المتحف، وسيكون الحضور مجانياً لحاملي تذاكر دخول المتحف.

"ساوند ووك كوليكتيف": مجموعة مقاطع من الآلات والأجهزة الصوتية مستوحاة من معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"

من 5 إلى 10 فبراير

زارت فرقة "ساوند ووك كوليكتيف"، بين العامين 2010 و2018، صحراء الربع الخالي في أكثر من رحلة استكشافية لتتمكن من تسجيل الظاهرة السمعية التي أطلقت عليها اسم "أنشودة الرمال"، في إشارة إلى الصوت الذي تُصدره الرمال عند هبوب الرياح على الكثبان الرملية.

تُبث هذه المجموعة من مقاطع الآلات والأجهزة الصوتية متعددة القنوات عبر 24 مكبراً للصوت لتأخذ الزوار في رحلة بين صحاري المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعُمان، على أنغام ألحان شجيّة ومتقطعة كأنها سراب يُضفي طابعاً تأملياً على الأجواء.

سيكون هذا العرض متاحاً يوم 7 فبراير في بلازا المسرح خلال ساعات عمل المتحف، وسيكون الحضور مجانياً لحاملي تذاكر دخول المتحف.

مُقام حالياً وستنتهي فعّالياته قريباً: معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"

سيستمر معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" في متحف اللوفر أبوظبي خلال أسبوع الابتكار وحتى 16 فبراير 2019.

يصطحب المعرض زواره في رحلة عبر التاريخ العريق والغني لشبه الجزيرة العربية من خلال عرض العديد من القطع الأثرية والثقافية، ويتضمن ذلك مجموعة مختارة من القطع النادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يُتاح للزوار حجز جولة تعريفية داخل معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية" واستكشاف ما يحويه من قطع أثرية فريدة ونادرة، تكشف عن كم هائل من الثقافات المختلفة التي شهدتها شبه الجزيرة العربية على مر الزمان، منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث. تبدأ الجولة يومياً في تمام الساعة 3 مساءً وتستمر لمدة 60 دقيقة، وتبلغ تكلفتها 52,20 درهماً للفرد.

دخول المعرض مجاني للزوار حاملي تذاكر المتحف. يُسمح للأطفال دون 13 عاماً بدخول المتحف مجاناً. للمزيد من المعلومات حول المعرض وحجز التذاكر، يُرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.louvreabudhabi.ae أو الاتصال على هاتف متحف اللوفر أبوظبي +971 600 56 55 66.