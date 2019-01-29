بلدية رأس الخيمة تطلق برنامج بارجيل ، شروط المباني الخضراء في إمارة رأس الخيمة









بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة رسمياً برنامج بارجيل، لائحة شروط المباني الخضراء في إمارة رأس الخيمة، تم ذلك خلال ورشة ضمت المختصين في فندق و منتجع ريكسوس باب البحر في رأس الخيمة في 29 يناير 2019. حضر الورشة عدد كبير من رؤوساء الجهات الحكومية و المطورين و الاستشاريين و المقاولين و الصحفيين.

حيث يُعتبر مشروع بارجيل من أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية 2040 لإمارة رأس الخيمة. و التي تأسست تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والتي تستهدف توفير الطاقة بنسبة 30٪ وتوفير المياه بنسبة 20٪ ورفع نسبة توليد الطاقة من المصادر المتجددة إلى 20٪ بحلول عام 2040.

ففي وقت سابق خلال عام 2018 ، عقدت دائرة بلدية رأس الخيمة ورش عمل تشاورية موسعة للمعنيين لوضع شروط بارجيل. حيث تم إعداد لائحة شروط بسيطة تركز في المقام الأول على كفاءة الطاقة والمياه ، مع عوائد اقتصادية واضحة.

و من المتوقع أن توفر المباني المطابقة لبرنامج بارجيل ما يقارب 30٪ من قيمة الطاقة والمياه ، مقابل زيادة بسيطة في تكلفة البناء. و بشكلٍ عام، من المتوقع أن يعود هذا البرنامج بالنفع مباشرة على اقتصاد الإمارة، بالإضافة إلى منافع ثانوية أخرى على سبيل المثال: من المتوقع أن يتم إنفاق جزء من المدخرات التي سيوفرها البرنامج أو إعادة استثمارها في الاقتصاد المحلي، ورفع قدرات الشركات المحلية من خلال تطوير سوق توريد المنتجات والخدمات التي تدخل في مواصفات المباني الخضراء.

و لإتاحة الوقت للسوق للتكيّف مع اللوائح الجديدة، سيتم تطبيق البرنامج تدريجياً مع مرحلة تجريبية في 29 يناير 2019. حيث تتخذ دائرة بلدية رأس الخيمة العديد من الخطوات لدعم التطبيق السلس بما في ذلك تدريب كل من الاستشاريين و المقاولين، و تقديم الحوافز للمتبنين الأوائل لبارجيل.

من جانبه، صرح سعادة منذر محمد بن شكر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة ""تعتبر حكومة رأس الخيمة إطلاق برنامج بارجيل إضافة مهمة لقطاع التطوير العمراني و التحديث الذي تشهده إمارة رأس الخيمة، و حيث أن عجلة البناء لا تتوقف. فإننا و من خلال بارجيل، نهدف لضمان جودة المباني الجديدة من خلال معايير استدامة أعلى. و بالتالي ستعمل وفرة المباني ذات الكفاءة في استخدام الطاقة على التقليل من قيمة تكاليف الاستهلاك."

و أضاف سعادته، " أن مساهمة القطاع الخاص في تطبيق برنامج بارجيل له أثر كبير في إنجاح هذا المشروع ، و لذلك، يسرنا الترحيب بالمشاركين الأوائل و تشجيعهم من خلال تقديم بعض الخصومات على رخص البناء.