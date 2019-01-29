ملتقى المدارس الداخلية البريطانية يعود في شهر مارس لاستضافة أهم الندوات الحوارية التعليمية وتقديم...

أعلن القائمون على ’ملتقى المدارس الداخلية البريطانية‘ عن عودة الفعالية التعليمية السنوية الرائدة في نسختها السابعة إلى دبي، حيث ستقام يومي 15 و16 مارس 2019 في فندق ’شيراتون دبي مول الإمارات‘. وستشهد فعالية هذا العام حضور 33 مدرسة من أرقى المدارس البريطانية المرموقة والتي ستستعرض نصائح ومعلومات تعليمية هامة أمام أولياء الأمور والتلاميذ المحتملين. وسيقدم الملتقى في دورته لهذا العام برنامج ندوات مخصصاً، والذي سيشهد لأول مرة مشاركةً من ’دليل تاتلر للمدارس‘ في ندوتين رئيسيتين. ويتضمن برنامج الندوات المفصل والشامل مناقشات حول مزايا نظام المدارس الداخلية البريطانية مقارنةً بالعروض التعليمية في دبي، والاختيار بين نظام البكالوريا الدولية أو المستوى (A)، كما ستقدم الندوات للمرة الأولى نظرة على كيفية الدخول إلى النظام التعليمي في الكليات/الجامعات الأمريكية.

وبهذه المناسبة، قال ديفيد ويلسلي ويسلي، مؤسس ’ملتقى المدارس الداخلية البريطانيّة‘: "يجب على أولياء الأمور المهتمين بمسيرة أطفالهم التعليمية النظر في المزايا التي تقدمها المدارس الداخلية البريطانية الرائدة. ويجمع الملتقى في هذا العام 33 من أفضل المدارس في المملكة المتحدة تحت سقف واحد ليتيح الفرصة أمام كل من أولياء الأمور والتلاميذ للتواصل مع مدراء المدارس وكبار موظفي القبول والخبراء في قطاع التعليم والتحدث معهم حول خيارات المدارس والمناهج الملائمة لهم".

ويشجع الملتقى أولياء الأمور والطلاب على حضور الندوات الحوارية التفاعلية لمتابعة مزيد من التحليلات المتعمقة والمناقشات حول المشهد التعليمي. وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل لحضور جميع الندوات الحوارية والمحاضرات مجاني لجميع المشاركين.

الجمعة 15 مارس:

الساعة 1 ظهراً - هل أبقى في مدرستي أم أنتقل؟ إيجابيات وسلبيات المدارس الداخلية مقابل التعليم في دبي - حلقة نقاش رئيسية من ’دليل تاتلر للمدارس‘.

الساعة 2 بعد الظهر نظام البكالوريا الدولية أو المستوى (A)؟ ما هو الأنسب للطفل؟

الساعة 3 بعد الظهر - ما هو الوقت الأنسب للانتقال؟

الساعة 4 مساءً - الدراسة في المؤسسات التعليمية الغربية – التفوق من أجل الدخول - كيفية الالتحاق بالنظام التعليمي في الكليات/الجامعات الأمريكية

السبت 16 مارس:

الساعة 1 ظهراً - لمَ نختار التعليم البريطاني (ما هي نقاط القوة للنظام التعليمي البريطاني)، ندوة رئيسية من ’دليل تاتلر للمدارس‘.

الساعة 2 بعد الظهر نظام البكالوريا الدولية أو المستوى (A)؟ ما هو الأنسب للطفل؟

الساعة 3 بعد الظهر - ما هو الوقت الأنسب للانتقال؟

الساعة 4 مساءً - الدراسة في المؤسسات التعليمية الغربية – التفوق من أجل الدخول - كيفية الالتحاق بالنظام التعليمي في الكليات/الجامعات الأمريكية

(قائمة الندوات: https://dubai.schoolsshow.co.uk/)

ووفقاً لسجل تعداد ’مجلس المدارس المستقلة‘ والتقرير السنوي للعام الدراسي 2017-2018 الذي شمل 1301 مؤسسة تعليمية مسجلة في المسح، بلغ عدد الطلاب المسجلين بالمدارس المستقلة رقماً قياسياً وصل إلى 522,879 طالباً، وهو أعلى رقم منذ بدء السجل عام 1974. ويشكل الطلاب الملتحقون بالمدارس الداخلية 70,281 طالباً من إجمالي هذا العدد، وقد أشار التقرير المستقل إلى نتائج الامتحانات المتميزة التي حققها هؤلاء الطلاب، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الرائعة خارج الفصول الدراسية، والرعاية التوجيهية الاحترافية والإمكانات المتاحة أمام التلاميذ لتحسين مهارات التواصل والعمل الشخصية.

ويبلغ عدد الطلاب غير البريطانيين من منطقة الشرق الأوسط المسجلين حالياً في المدارس المستقلة في المملكة المتحدة 1349 طالباً (609 منهم يقيم أحد والديهم على الأقل في المملكة المتحدة أيضاً)؛ أي بزيادة قدرها 8.4٪ عن عدد الطلاب المسجل عام 2016 والذي بلغ 1244 تلميذاً. ويشير هذا النمو إلى مستوى الإدراك والوعي المتنامي لدى الطلاب وأوليائهم من منطقة الشرق الأوسط حول الفوائد والمزايا التي تقدمها الدراسة في المملكة المتحدة. ويمكن لأولياء الأمور المحتملين، سواء كانوا من البريطانيين المغتربين أو غير البريطانيين، التعرف على كيفية استيعاب كل مدرسة لأطفالهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تنفعهم في المستقبل.

وستشمل قائمة المتحدثين في فعالية هذا العام مجموعة بارزة من خبراء التعليم مثل: الدكتور نيال هاميلتون، مدرس الطلاب الدوليين لدى مدرسة ’مارلبورو كوليدج‘؛ وأرابيلا ستيوارت، مدير قسم القبول بمدرسة ’سفن أوكس‘؛ وشانون هولدن، خبير تعليمي لدى مدرسة ’بوناس ماكفارلين‘ مقيم في دبي؛ والسيد ديفيد ويلسلي ويسلي وغيرهم الكثير.

ومن بين أشهر خريجي المدارس الداخلية البريطانية على مستوى المنطقة، يبرز اسم صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. فيما تتضمن قائمة الخريجين السابقين من المدارس البريطانية المشاركة في الملتقى العديد من الأسماء البارزة، مثل تشارلز داروين والأمير تشارلز ودوقة كامبريدج وجاك وايت هول.

واختتم السيد ويلسلي ويسلي: "يوفر ’ملتقى المدارس الداخلية البريطانية‘ منصة متميزة لأولياء الأمور والطلاب لمعرفة المزيد من المعلومات من أعضاء الهيئة التدريسية الذين سيعملون على إعداد الدروس التعليمية وسيشكلون البيئة المدرسية ضمن تلك المدارس. ويساهم التعليم الممتاز في إعداد الأطفال للمستقبل بأفضل ما يمكن، ويتمثل الهدف الأساسي للملتقى في تزويد الحضور بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرار مستنير حول اختيار المدرسة الأنسب، والذي يعد من أهم القرارات التي يمكن لأولياء الأمور اتخاذها لضمان مستقبل أطفالهم".