الامارات | شرطة رأس الخيمة تنجح في إنقاذ مواطنين سقطا في منحدر جبلي عميق

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تنجح في إنقاذ مواطنين سقطا في منحدر جبلي عميق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق قسم الإنقاذ بشرطة رأس الخيمة في إنقاذ مواطنين مساء أمس، بعد ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة يفيد بوجود شخصين عالقين في منحدر جبلي عميق في منطقة وادي البيح، وعليه تم انتقال فريق من قسم الإنقاذ بالتعاون مع الإسعاف الوطني للمكان المذكور، حيث تم العثور عليهما على عمق يصل إلى نحو 50 متراً، وبواسطة استخدام الحبال تم الوصول إليهما وإنقاذهما، وتقديم الإسعافات الأولية لهما والتأكد من استقرار حالتهما الصحية، ومن خلال المعلومات المبدئية عنهما تبين أنهما من سكان الإمارة، وكانا موجودين في المكان للترفيه والسياحة والاستمتاع بالأجواء .

وأشاد القائد العام لشرطة رأس الخيمة اللواء علي بن علوان النعيمي بجهود فريق العمل بقسم الإنقاذ بإدارة المرور والدوريات بقيادة رئيس القسم الرائد طارق أحمد الشرهان، الذي قاد الفريق وأشرف على مهمة إنقاذ المواطنين اللذين علقا وسط جبال منطقة وادي البيح، ووصف هذه الجهود بأنها إنجاز يضاف الى الانجازات التي حققتها شرطة رأس الخيمة في ضمان الاستعداد والجاهزية التامة لكل الأحداث الطارئة في سبيل تحقيق رضا الجمهور بالخدمات المقدمة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية .

وأوضح أن أداء الفريق اتسم بالاحترافية العالية في التعامل مع مختلف الظروف، متوجهاً بشكره وتقديره للفريق على جهوده في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، مثنياً على إنجازهم للمهمة في وقت قياسي وبكل دقة وتفان.