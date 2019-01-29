فيديو "الجاهة النارية" يغضب الأردنيين.. ونائب يسلم ابنه

دبي - بواسطة محمد فارس قام نائب في مجلس النواب الأردني بتسليم أحد أولاده إلى الشرطة لقيامه بإطلاق النار خلال إحدى المناسبات الاجتماعية.

وكان نجل النائب الأردني محمود العدوان قد شارك مجموعة من الشباب في إطلاق النار خلال جاهة (وفد لخطبة فتاة) .

ونقل موقع وكالة "عمون" عن بعض المصادر أن العدوان حينما علم بمشاركه نجله في إطلاق النار بادر على الفور بتسليمه إلى الجهات الأمنية في محافظة البلقاء، لأنه يعتبر ذلك مخالفة للقانون الذي يجب أن يلتزم الجميع به وأنه يطالب بمعاقبة كل من يطلق النار في المناسبات.

بموازاة ذلك، سلّم محافظ المفرق ياسر العدوان أربعة أشخاص وسلاح ناري، والمطلوبين جميعهم إلى مركز أمن الجيزة بموجب تعميم بعد إطلاقهم النار في إحدى الجاهات في منطقة أم العمد بمدينة السلط يوم السبت الماضي وإطلاق عيارات نارية في الهواء.

وتداول نشطاء تواصل اجتماعي تسجيلا مصورا لعدد كبير من الرجال يطلقون الرصاص بكثافة من أسلحة متطورة في إحدى الجاهات يوم السبت الماضي، مع تعليقات غاضبة من الحادثة.

وفي وقت لاحق أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن أربعة أشخاص ممن ظهروا في مقاطع الفيديو وهم يقومون بإطلاق عيارات نارية أثناء إحدى المناسبات قاموا اليوم بتسليم أنفسهم لمركز أمن بادية الجيزة. © Other-YouTube إطلاق النار ابتهاجا

ووأوضح الناطق الإعلامي إن الإدارات الشرطية المعنية وعلى إثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو ظهر خلالها عدد من الأشخاص يقومون بإطلاق عيارات نارية في إحدى المناسبات فقد باشروا التحقيق في تلك الحادثة لتحديد هوية الأشخاص الذين عرضوا حياة كافة المتواجدين والمجاورين للخطر تمهيدا لضبطهم.

وأكد الناطق الإعلامي أن أربعة أشخاص ممن جرى تحديد هويتهم ومعمم عليهم قاموا بتسليم أنفسهم لمركز أمن بادية الجيزة وبوشر التحقيق معهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم، فيما لا زال البحث جاريا عن باقي الأشخاص.