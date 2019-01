توحيد إجراءات الاستثمار الأجنبي بين إمارات الدولة

دبي - بواسطة محمد فارس © HnaUAE.com قدمت بواسطة

كشف عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر برئاسة معالي وزير الاقتصاد التي شكلها مجلس الوزراء، أول من أمس، ستتولى مهمة تذليل كل الصعوبات التي قد يواجهها الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنسيق بين كل الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر. مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على توحيد الإجراءات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر بين مختلف إمارات الدولة، ووضعها في لوائح جديدة بطريقة ميسّرة وسهلة للمستثمر الأجنبي، كما ستعمل على توفير كل البيانات والأدلة والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمر الأجنبي بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

وقال إن إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بوزارة الاقتصاد ستقوم بعمل الأمانة العامة للجنة الجديدة.

وأكد مسؤولون ومستثمرون وخبراء أن القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء أول من أمس، تدشن لعهد جديد من النمو الاقتصادي والاستثمار، وتشكل خطوة مهمة لتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل بين دول الخليج.

