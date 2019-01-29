البواردي يستقبل ناصر الصباح

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، في مقر الوزارة بأبوظبي صباح اليوم، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً.

وقد رحب معاليه، بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، بالضيف، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، مؤكداً الاعتزاز بالروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الدفاعية وسبل تطويرها وتنميتها. كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع والقوات المسلحة والوفد المرافق للضيف.