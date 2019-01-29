بلدية دبي تدعم أول إماراتية تحصل على رخصة "طائرة بدون طيار"

حرصت بلدية دبي على دعم وتدريب المهندسة ميثاء النعيمي أخصائي نظم المعلومات الجغرافية لتكون أول إماراتية تحصل على رخصة طيران لطائرة بدون طيار للتصوير ثلاثي الأبعاد بإمارة دبي من قبل هيئة الطيران المدني وبذلك تعتبر المهندسة أول إماراتية تحصل على مسمى كابتن لهذا النوع من الطائرات بدبي.

يأتي ذلك تجسيداً لحرص البلدية على دعم وتدريب وتطوير مهارات كوادرها في مختلف المجالات واستراتيجيتها الرامية إلى صقل تلك المهارات وتنميتها وذلك بهدف الوصول إلى الأهداف والإنجازات المتميزة على مستوى الدولة.

وقالت مريم المهيري مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي إن تنمية مواهب ومهارات الموظفين بالبلدية تعد من أهم الأولويات التي نحرص باستمرار على تطبيقها وتجسيدها على أرض الواقع حيث نسعى دائماً لتوفير البيئة الداعمة التي تعينهم على رفع مستوى أدائها لتقديم الأفضل مما ينعكس على رفع جودة الخدمات التي تقوم بلدية دبي بتقديمها للمجتمع حيث يتم في البلدية وضع الأسس لتوفير البيانات المكانية والخرائط للجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد في إمارة دبي إلى جانب استخدام أحدث التقنيات في جمع البيانات المكانية وتطويرها وتدقيقها وحفظها وتحليلها وجعلها متاحة لصناع القرار لكافة المستويات التنفيذية والتخطيطية والتنظيمية والتشريعية بهدف الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وستتمكن المهندسة ميثاء النعيمي من خلال حصولها على الرخصة من استخدام طائرة التصوير التخصصية التي تملكها بلدية دبي والمزودة بكاميرات ذات معايير تقنية متطورة في مجال إنتاج خرائط ثلاثية الأبعاد حيث خضعت ميثاء النعيمي لنوعين من التدريب أحدهما عن معايير تشغيل الطائرة وكيفية التحكم بها عن بعد والآخر عن كيفية استخدام تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد.

كما يأتي دعم بلدية دبي للمهندسة ميثاء النعيمي لتكون أول إماراتية تحصل على رخصة طيران لطائرة بدون طيار للتصوير ثلاثي الأبعاد بإمارة دبي إيمانا من الدائرة بأهمية تمكين المرأة وتوفير كافة السبل لتحقيق طموحاتها وأهدافها وتجسيداً لرؤية الحكومة الرشيدة في دعم المرأة الإماراتية وتقدمها في المجالات كافة.