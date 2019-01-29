ولي عهد عجمان يطلع على مشروع المدينة الآمنة وأهدافه

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على مشروع المدينة الآمنة وأهدافه وجهود وزارة الداخلية لتقديم خدمات ذات مستوى عال من الجودة ترضي المتعاملين مع جميع الأجهزة الأمنية في الدولة عامة وإمارة عجمان خاصة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للعميد حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية بحضور سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وعدد من المسؤولين.

واستمع سموه خلال اللقاء من العميد حسين الحارثي واللواء سلطان النعيمي إلى نبذة مختصرة حول مشروع المدينة الآمنة وبرامج واستراتيجية تنفيذ المشروع لتدعيم العمل الأمني وترسيخ مفهوم الأمان والاستقرار من خلال التوسع في إعداد برامج أمنية وضرورة وجود خدمات متميزة في المجال الأمني وغير ذلك.

وتم استعراض مراحل تنفيذ المشروع والتي من بينها تركيب البوابات الذكية وربطها بمركز الأنظمة في غرفة عمليات الشرطة كما اطلع سموه على جميع خواص وامتيازات هذا المشروع لتحقيق الأمن والأمان وتخفيض نسبة وفيات حوادث السير.

وثمن سموه ما يتم تنفيذه من برامج حيوية من قبل وزارة الداخلية، مبدياً إعجابه بالمشروع وأهدافه، ومشيداً بجهود المسؤولين في وزارة الداخلية وفي مقدمتهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي يولي اهتماماً بتدعيم الأجهزة الأمنية بما تحتاج من معدات وكوادر بشرية والعمل من أجل الأمن والاستقرار من خلال توفير كل الإمكانيات التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أعلى درجات الأمان في دولة الإمارات.

وأكد سموه أن ما تقوم به وزارة الداخلية يهدف في المقام الأول لتحقيق الأمن والأمان والحد من الحوادث المرورية وفق أحدث الأساليب المتبعة عالمياً والسيطرة على الحوادث الأمنية سواء كانت مرورية أو غيرها.