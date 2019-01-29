"شاشة وطن" تعرض مباراة "الأبيض" في نصف نهائي كأس آسيا

أعلنت جمعية «واجب التطوعية» إطلاق مبادرة «شاشة وطن» لعرض مباراة منتخبنا ضمن نصف نهائي كأس آسيا اليوم، عبر شاشة عرض تبلغ مساحتها 22 متراً، وبارتفاع ما يقارب 5 أمتار، في ساحة المواقف الخاصة بمجمع «النيشن تاور» بأبوظبي.

وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان: نؤمن بما تقوم به القيادة من جهودٍ لدعم منتخبنا الوطني والوقوف معه، ومن هذا المنطلق فإن المبادرة تعد واجباً وطنياً وفرضاً يحتم علينا ذلك في المؤازرة والتفاعل وتقديم كل ما لدينا من إمكانات تضفي إلى المسألة روح الولاء والانتماء. مؤكداً أن المنتخب بإذن الله قادر على تحقيق الفوز وترجمة جهوده في البطولة للوصول إلى النهائي، من أجل إسعاد الجمهور الإماراتي.

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