"ماجد" تدعو إلى الحفاظ على "كنوز الطبيعة"

تصدر مجلة "ماجد" التابعة لأبوظبي للإعلام عددها 2084 يوم الأربعاء 30 يناير، مبرزة أهمية الحفاظ على كنوز الطبيعة، وحاثة قراءها على التعاون للحفاظ على البيئة وخصوصا المحميات التي لم يتدخل الإنسان في صنعها، من خلال ملء حواسنا بجمال الطبيعة، وفهم دورها في حفظ حياتنا.

ودعت المجلة قراءها الصغار إلى طرح تساؤلات حول افترضات كانعدام القدرة على رؤية صفاء السماء، وتلوت كل الهواء الذي نستنشقه، فمثل هذه الإجابات ستشجعهم على السعي جاهدين للحفاظ على كل كوكبنا ومحمياته.

ويسلط هذا العدد الضوء على "زايد بطل الأرض"، حيث جعل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان (طيب الله ثراه) الصحراء جنة خضراء منذ توليه الحكم عام 1966 فمنع صيد الحيوانات البرية من أجل الحفاظ عليها، وبدأ بمشاريع زراعة الغابات والاهتمام بأنواع معينة من الأشجار كالقرم، وكان يؤمن بأهمية التسامح مع البيئة المحيطة، وعدم التعدي على الحيوانات والطيور والأسماك لأن من شأن ذلك أن يهدر الموارد الطبيعية التي تشكل ثروة كبرى في كل بلد.

وتشجع "زكية الذكية" في هذا العدد أصدقاءها على زيارة المحميات الطبيعية للتعرف عليها بشكل أفضل لما لها من متعة وفائدة من خلال السير في أحضان الطبيعة، واستنشاق الهواء المنعش، ولتكون نزهتهم ناحجة قدمت لهم زكية الذكية نصائح وإرشادات متبعة عالمياً مثل الحرص على ارتداء ثياب مريحة، والحصول على التصاريح اللازمة، والامتناع عن إطعام الطيور والحيوانات تجنباً لإثارتها أو إيذائها، وعدم إلقاء النقايات.

وأشارت صفحة" 10 حقائق"، إلى أن السياحة البيئية التي تشكل 20% من إجمالي حركة السياحة حول العالم، وهي نشاط مستدام يعني بالاستمتاع بالطبيعة مع المحافظة عليها.

وبالتعاون مع مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية "، تهدي "ماجد" أصدقاءها الأطفال "بوستر" يحتوي على صور لحيوانات مختلفة تعيش في محميات طبيعية في دولة الإمارات التي تُولي اهتماماً كبيرا للحفاظ على البيئة والحياة البرية واستدامتها، كما سيكون القراء على موعد أسبوعي مع قصص شخصياتهم المحببة مثل "أمونة المزيونة" و"فطين" و"كسلان جدًا".