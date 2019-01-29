هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تعزز تركيزها على منطقة أوروبا الوسطى والشرقية

تماشياً مع "استراتيجية الوجهة 2019-2021" وأهدافها بعيدة المدى لتعزيز حضور إمارة رأس الخيمة في الأسواق العالمية الرئيسية، أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، اليوم عن افتتاح أول مكتب تمثيلي دولي لها في العاصمة التشيكية براغ لإدارة نشاطاتها والإشراف على جهودها الترويجية في أوروبا الوسطى والشرقية.

ويقع المكتب الجديد في أحد أهم مراكز الاقتصاد والنقل والتواصل في المنطقة، ليلعب دوراً محورياً في الترويج لإمارة رأس الخيمة كوجهة رائدة للسياحة والمغامرات ودفع عجلة جهودها الرامية لتنمية عدد زوارها.

وقد شهدت بلدان أوروبا الوسطى والشرقية اهتماماً متنامياً بإمارة رأس الخيمة على مدار السنوات القليلة الماضية وتزايداً في عدد الزوار إلى الإمارة سنوياً، حيث سجل عدد الزوار من جمهورية التشيك وهنغاريا ارتفاعاً بنسبة 18.4% و11.4% على التوالي خلال عام 2018 مقارنة مع العام السابق.

ولدى إعلانه عن افتتاح المكتب الجديد، قال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "تهدف ’ استراتيجية الوجهة 2019-2021‘ الجديدة إلى استقطاب نحو 1.5 مليون زائر إلى إمارة رأس الخيمة بحلول عام 2021. ونثق بأن حرصنا المطلق على توفير خدمات منافسة وتأسيس حضور لنا في الأسواق الرئيسية سيسهمان في تعزيز مكانة وجهتنا السياحية والترويج للنشاطات المتنوعة التي تقدمها وبالتالي تحقيق نمو ملموس في عدد زوارها".

وأضاف مطر: "تعتبر بلدان أوروبا الوسطى والشرقية من أسرع أسواقنا نمواً، وقد تصدرت مراراً قائمة أبرز عشر دول مصدرة للسياح إلى رأس الخيمة. ومن هنا تأتي أهمية افتتاح مكتبنا التمثيلي في براغ لدعم نشاطاتنا الترويجية وتوسيع شراكاتنا في القطاع، ومساعدتنا في تنمية الإمكانات الكبيرة التي توفرها المنطقة للأسواق الخارجية".

ويأتي افتتاح المكتب التمثيلي الجديد في براغ بمثابة إضافة مهمة لمكاتب هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة التمثيلية في كل من المملكة المتحدة وألمانيا وروسيا ودول شمال أوروبا ، ودعماً لمبادراتها الرامية إلى تعريف المسافرين الأوروبيين من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية بالإمارة كوجهة متميزة لأنشطة السياحة والمغامرات.

وفي عام 2018، اختار نحو 48 ألف مسافراً من أوروبا الوسطى والشرقية إمارة رأس الخيمة كوجهة لقضاء عطلتهم. وقد أفضى الاهتمام المتزايد الذي أظهرته هذه الأسواق إلى إطلاق رحلات جوية مباشرة تربط بين مطار رأس الخيمة وعدد من المدن الرئيسية في بولندا تضم وارسو وكاتوفيتسه وبوزنان وفروتسواف، إضافة إلى رحلات مباشرة إلى براغ في جمهورية التشيك. وشهد عام 2018 أيضاً تنظيم عدد من الفعاليات الترويجية للمنطقة للعام المقبل، شملت الندوات عبر الإنترنت، وفعاليات التواصل، وورش العمل، ورحلات تعريفية للقطاع، وحملة ترويجية حصرية لإمارة رأس الخيمة في فبراير 2019.

وتركّز استراتيجية هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الممتدة على مدار ثلاث سنوات، على تنويع الخيارات التي توفرها الإمارة من تجارب تستعرض أجمل الشواطئ والمناظر الطبيعية في المنطقة، علاوة على أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصحرائها الفريدة برمالها الحمراء، وإرثها التاريخي العريق، والمغامرات والتجارب الثقافية العربية الأصيلة التي توفرها.