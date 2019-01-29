انطلاق الدورة الثانية من "أساسيات الشباب" غداً تحت عنوان "أساسيات ريادة الأعمال"

تنطلق الدورة الثانية من مبادرة «أساسيات الشباب101» تحت عنوان «أساسيات ريادة الأعمال» التي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب، وذلك غداً الاثنين الموافق 28 من يناير الجاري، بكليات التقنية العليا- الشباب بدبي.

يشارك في الدورة التي تهدف لإثراء معارف الشباب حول ريادة الأعمال في دولة الإمارات كلاً من الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، ليتطرق في حديثه عن الحكومة الاتحادية وريادة الأعمال، بالإضافة لمشاركة موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال في "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" لشرح مراحل تطوير المشروع والتمويل، وعبدالعزيز المازمي، مدير إدارة حاضنات الأعمال - مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم وشرح الاستشارات القانونية والتوجيه، مالك سلطان آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجمعات تيكوم للأعمال لتناول الأسواق الحرة و التدويل، لشرح الأسواق الحرة و التدويل، ومحمد تاج الدين القاضي - مدير عام صندوق الوطن وتقديم شرح عن القيم الإماراتية في الأعمال ، سعيد النوفلي، مدير تطوير مشاريع - مؤسسة شراع ، ليتطرق إلى شرح حول البرامج و المساحات ولعرض الخطوات الأولى التي يتخذها الشباب نحو ريادة الأعمال، كما سيتطرق المتحدثون خلال الجلسات لأهم التجارب التي تعتمدها الدولة حول ريادة الأعمال بهدف الوصول للرقم واحد عالمياً في مختلف المؤشرات.

كما ستتناول الدورة استعراضاً لمجموعة من الأمثلة الناجحة لرواد الأعمال من شباب الإمارات الذين استطاعوا إنشاء مشاريع ريادية ناجحة مثل مرشد محمد أحمد مؤسس وشريك "درايفو" والذي سيتحدث عن أساسيات الإبداع التقني، وخليفة عوض المهيري مؤسس "رو 71 " و "هنت للاستشارات الابتكارية" والذي سيقدم جلسة تحت عنوان "أساسيات الانطلاق"، وذلك بحضور أكثر من 1000 شاب وشابة من مختلف مناطق الدولة.

وبهذه المناسبة قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب "تعمل مبادرة أساسيات الشباب على رفع مستوى الوعي المعرفي في جميع مجالات الحياة ولمختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال طرح أهم التجارب والخبرات على شباب الإمارات وتزويدهم بالعلوم اللازمة لإثراء معارفهم التي تدعم مسيرتهم في الارتقاء بالعمل الحكومي والخدمة العامة، بالإضافة لتحفيزهم من خلال هذه الجلسة على الانخراط في القطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال".

الجدير بالذكر أن مبادرة «أساسيات الشباب 101» تعمل على بناء أساس معرفي لدى شباب الإمارات حول مختلف المواضيع والتوجهات المستقبلية، إيماناً من حكومة المستقبل بأن الشباب هم ذخر الوطن وساعده الباني، إلى جانب تمكين الشباب عبر رفدهم بالمعارف والمعلومات عن حكومة دولة الامارات من خلال اطلاعهم على مقاطع تفاعلية مصورة تتعلق بشتى قطاعات العمل في الدولة.