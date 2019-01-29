البشير يمدد وقف إطلاق النار في ولايتين سودانيتين

دبي - بواسطة محمد فارس مدد الرئيس السوداني عمر البشير وقف إطلاق النار الأحادي المعلن في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بحسب وسائل إعلام سودانية.

ويأتي قرار البشير في وقت دعا فيه منظمو التظاهرات إلى مسيرات في مناطق ضمنها تلك الواقعة في الولايتين.

وقال البشير باللباس العسكري وهو يتحدث إلى حشد في مدينة كادوقلي كبرى مدن ولاية جنوب كردفان "نحن همنا الرئيسي أن يعود السلام ويكتمل بهذه المنطقة وسنبذل أي جهد وسنمشي إلى أي منطقة للسلام ومستعدين لدفع أي ثمن من أجل تحقيق السلام حتى تعود الجبال مكانا للتعايش". © Getty البشير يدعو إلى أن يعود السلام في المنطقة

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) "أعلن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية تمديد وقف إطلاق النار في مناطق العمليات حتى يتحقق السلام في جنوب كردوفان والنيل الأزرق".

ومنذ يونيو 2016 ، أعلن السودان وقفا لإطلاق النار في منطقتين أوقعت فيهما المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين عشرات آلاف القتلى ودفعت الملايين للفرار. واستمر التمرد حتى بعد انفصال جنوب السودان في 2011.