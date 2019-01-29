كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن من هي الفتاة التي ساهمت بجعل دبي صديقة لمستخدمي الكراسي المتحركة؟

قبل 5 أعوام في الهند، اضطر 4 رجال إلى حمل الشابة شوبيكا كالرا لتصل إلى مقعدها في صالة سينما بسبب وجود درج شكل عائقاً أمام كرسيها المتحرك. ورغم أن تلك التجربة اُعتبرت غير مريحة بالنسبة لها، إلا أن ذلك شجعها على نشر الوعي لـ”خلق عالمٍ خالٍ من الحواجز”!

وعندما بلغت شوبيكا الـ13 عاماً من عمرها، شُخصت بمرض تنكسي يؤثر في النظام العصبي والعضلات. ولكن، رغم أن جسدها لم يسمح لها بالعيش بالطريقة التي كانت ترغب بها، إلا أن ذلك لم يمنعها من السعي وراء طموحاتها.

وتعمل كالرا حالياً كطبيبة نفسية، كما أنها تُدير مبادرة اجتماعية تُدعى “Wings of Angelz”، والتي تهدف إلى “جعل العالم مكاناً صديقاً للكراسي المتحركة”، وفقاً لما قالته الشابة الهندية المقيمة في دبي أثناء مقابلة مع موقع سي إن إن بالعربية.

ولعدة أعوام، شاركت كالرا في حملات توعية تهدف إلى تحسين حياة أصحاب الهمم. وشجعها على ذلك تجربة لها في صالة سينما في الهند، حيث اضطر 4 أشخاص إلى حملها بسبب عدم وجود منحدرات خاصة لكرسيها المتحرك.

ومن هناك، قررت كالرا، وبمساعدة شقيقتها الكبرى، نشر الوعي حول إمكانية وصول الكراسي المتحركة. وقالت كالرا إن “العديد من الأشخاص المقعدين يترددون في التعبير عن أنفسهم. ولذلك، فكرت أنه بما أنني كنت في هذا الموقف، وبسبب معرفتي بهذا الشعور، سأكون الشخص المناسب للاشتراك في حملة لتحسين حياة أصحاب الهمم”.

وإلى الآن، تمكنت مبادرة “Wings of Angelz” من بناء أكثر من ألف منحدر خاص لمستخدمي الكراسي المتحركة في أرجاء دبي.

وتتضمن الأماكن التي استقبلت المبادرة بصدر رحب مؤسسات رئيسية مثل هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، وبنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD).

وتتماشى مبادرة “Wings of Angelz” مع الهدف الذي وضعه ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرامي إلى جعل دبي مدينة صديقة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بحلول العام 2020.

وبفضل جهودها في تحسين حياة أصحاب الهمم، تم تكريمها مؤخراً من قبل وزير التسامح في الإمارات، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. ومُنحت كالرا جائزة “A Woman who creates Change” الأربعاء في الهند، وذلك خلال مؤتمر “برافاسي بهاراتيا ديفاس” الذي يُقام في الهند كل عامين للاحتفاء بإنجازات الجالية الهندية خارج البلاد.

ورغم شعورها بالفرح لاستلامها الجائزة، إلا أنها أكدت أن “العمل الذي أقوم به هو صادر من القلب. ولطالما شعرت أنه ليس هناك ضرورة لأي جائزة لإبقائي مستمرة”.

ويتضمن عملها في مجال تحسين حياة أصحاب الهمم رسالة هي: “يتواجد هناك مجتمع فقط عندما يشجع الأشخاص بعضهم البعض. وذلك سواءً كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو لا”.

وفي المستقبل، تأمل كالرا أن توصل رسالتها إلى مدى أبعد حول العالم من خلال إطلاق تطبيق خاص بمبادرة “Wings of Angelz” في أبريل/نيسان من هذا العام.