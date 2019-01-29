كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تحسن التوظيف على الإنترنت في قطاع التعليم بالإمارات؟

شهد التوظيف عبر الإنترنت في قطاع التعليم بدولة الإمارات قفزة مضاعفة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 بعد إطلاق برنامج الخبراء الوطنيين من قبل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

ووفقًا لأحدث مؤشر للتوظيف في مونستر، سجل قطاع التعليم في الإمارات زيادة بنسبة 13 بالمائة في التوظيف خلال الربع الرابع.

ويأتي نمو الصناعة في ظل إستراتيجية الحكومة للتعليم 2020 التي لا تزال تكتسب زخما في البلاد، حيث صمم البرنامج لإنشاء قاعدة غنية من الخبرات الوطنية لدفع الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال أبهيجيت موخيرجي، الرئيس التنفيذي في مونستر.كوم “إن الزيادة الإيجابية في التوظيف عبر الإنترنت عبر قطاع التعليم ليست مفاجئة. يتطلب إعداد الخبراء الإماراتيين في المستقبل تدريبًا وتطويرًا متخصصين، بالإضافة إلى مهارات معينة يحتاج إليها المحترفون في مجال التعليم، وهذا قد يفسر ارتفاع الطلب في القطاع”.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت إدارة أبو ظبي للتعليم والمعرفة أنه سيتم إنشاء 10 مدارس خاصة جديدة بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وكجزء من برامج مسرع التنمية في أبوظبي، يهدف إنشاء المدارس الجديدة إلى رفع مستوى التعليم في دولة الإمارات، بحسب أريبيان بيزنس.

وأضاف موخيرجي: “يبقى التعليم في صميم جدول أعمال دولة الإمارات، حيث تواصل قيادة الدولة تبني الإصلاحات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تزويد سكان البلاد بفرص تعليمية وافرة. إن إنشاء مدارس جديدة، إلى جانب الرسوم الدراسية المنقحة، سيقود هذا القطاع ويؤدي إلى تزايد الطلب على المعلمين والمتخصصين في مجال التعليم. ومع استمرار الإمارات في العمل الجاد لتأسيس نفسها كمركز تعليمي، فإننا نتطلع إلى تطور كبير في السنوات القليلة القادمة في هذا القطاع “.

ووفقاً لأحدث مؤشر “مونستر للتوظيف”، سجلت الإمارات زيادة بنسبة 30% في التوظيف عبر الإنترنت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت العديد من القطاعات نمواً ملحوظاً وفي مقدمتها التمويل (بما في ذلك المحاسبة) والتسويق (بما في ذلك الاتصالات والفنون والإبداع) الذي سجل ارتفاعًا قدره 30 و 29 في المئة على التوالي.

كما شهدت الوظائف في البرمجيات (بما في ذلك الأجهزة والاتصالات) والضيافة (بما في ذلك السفر) زيادة بنسبة 18% و 11% على التوالي في الربع الرابع من عام 2017.