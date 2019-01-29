أبرز الشخصيات في مجال التقنيات الناشئة يؤكدون مشاركتهم في قمة "Abundance 360" التي تُعقد للمرة...

تم الإعلان عن مشاركة مجموعة من أبرز المتحدثين العالميين في قمة "Abundance 360" (A360)، وهي تجمع تقني عالمي يُطلق عليه اسم "دافوس للتقنيات الحديثة والمتسارعة"، المقرر انعقادها في مؤسسة دبي للمستقبل خلال يومي 26 و27 مارس 2019.

كانت مؤسسة دبي للمستقبل قد وقعت شراكة مع الدكتور بيتر ديامانديس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لجامعة سينغولاريتي والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤسسة "إكسبرايز"، لتنظيم قمة "A360" في دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وتمثل هذه القمة، التي تستمر لمدة يومين، بداية برنامج على درجة عالية من التنسيق يستمر لمدة عام كامل ويعرض خلاله رواد الأعمال والمدراء التنفيذيون والقادة الحكوميون بعض التطورات المثيرة للاهتمام في مجال التقنيات التحولية والابتكار في وقتنا الحالي، بدايةً من التعلّم الآلي وحتى الروبوتات والواقع الافتراضي والبلوك تشين، لإظهار مدى تأثير تلك التقنيات وغيرها من التقنيات الناشئة على قطاع الأعمال والعالم ككل خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتُنظَّم جلسة التقنيات المتعلقة بطول العمر بقيادة الدكتور روبرت (بوب) الحريري، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "سيلولاريتي"، وهو من الرواد في مجال الطب الحيوي وتعتبر اكتشافاته وإسهاماته في دراسة الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة هي الشرارة التي تم على إثرها تطوير جميع طرق العلاج بالخلايا الجذعية الحالية تقريبًا. وبالإضافة إلى عمله في شركة "سيلولاريتي"، فهو كذلك المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "سيلجين سيلولار ثيرابيوتيكس"، إحدى الشركات التابعة لشركة "سيلجين كوربوريشن"، إلى جانب كونه المؤسس المشارك ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "هيومان لونجيفيتي إنك".

وينضم إلى الحريري في هذه الجلسة المثيرة للاهتمام سيفديت ساميكوغلو، المدير المالي في شركة "ساموميد"، وهي شركة رائدة في أبحاث التقنيات الحيوية في مجال الطب التجديدي وأعلى الشركات الناشئة في مجال التقنيات الحيوية تقييمًا في العالم.

وفي تعليقه على ذلك، قال أمان ميرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة "d’labs"، الشريك الاستراتيجي الحصري لـقمة "A360" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يُعتبر عُمر الإنسان من الطرق الرائعة لمعرفة مدى التقدم الذي وصلنا إليه. لذلك، تُعد التقنيات المتعلقة بطول العمر من مواضيع النقاش المعتادة في قمة "A360"، حيث تشهد الجلسة عرض أحدث البيانات والأبحاث في هذا المجال. ونحن متحمسون للغاية لرؤية الروّاد في هذا المجال في المنطقة، حيث سيستعرض كل منهم الآليات المختلفة المستخدمة وسيتعمّق في شرح التطبيقات التحولية التي تُسهم بصورة هائلة في زيادة المدى الزمني لصحة الإنسان".

كذلك، تشهد قمة "A360"، التي تُقام للمرة الأولى في المنطقة في دبي، مشاركة آفي ريشينتال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إكسبوننشال ووركس"، وفيليب روزديل، الرئيس التنفيذي لشركة "هاي فيديليتي".

وأضاف أمان ميرشانت قائلاً: "لطالما كانت لدى فيليب روزديل رؤية واضحة لمستقبل الواقع الافتراضي، منذ إطلاقه لعبة "سكند لايف" في عام 2003 وصولاً إلى مشروعه الجديد "هاي فيديليتي"، وتتمثل تلك الرؤية في الانغماس الكامل في المشاهد والمناظر والأحداث الجديدة. من ناحية أخرى، يساعد آفي ريشينتال، في شركة "إكسبوننشال ووركس"، في تخيّل مستقبل التصوير والطباعة ثلاثية الأبعاد في حياتنا اليومية، حيث يمكن إنتاج الغذاء والملابس والمستلزمات الأخرى بشكل روتيني في المنزل. ونحن في غاية السعادة لرؤية أصحاب الرؤى هؤلاء في المنطقة لأول مرة على الإطلاق".

وسيستعرض كلٌّ من آفي وفيليب أفكارهما وخبراتهما خلال الجلسات المرتقبة حول مستقبل قطاعات السياحة والضيافة وتجارة التجزئة.

وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "تأتي الشراكة مع "A360" في إطار الجهود المستمرة لمؤسسة دبي للمستقبل لاستكشاف سبل تحقيق المستقبل، بكل ما فيه من فوائد محتملة، في وقتنا الحاضر. وتركز المؤسسة بصفة دائمة على ابتكار واستكشاف طاقات وإمكانيات التقنيات الجديدة والناشئة التي يمكنها تلبية الاحتياجات الراهنة للبشرية. كذلك، نعمل أيضًا على التأثير بصورة إيجابية في الثقافة السائدة من حولنا لدعم ريادة الأعمال وحس المبادرة، وذلك انطلاقًا من إيماننا الراسخ بأن الإبداع البشري هو السبيل نحو المستقبل".

وأضاف ميرشانت قائلاً: " نحن سعداء للغاية بالدعم المقدم من مؤسسة دبي للمستقبل ونتطلع إلى العمل سويًا على استضافة قمة من المنتظر أن تصبح منصة مميزة للتعلّم والتواصل للقادة ذوي الأفكار المتطورة في المنطقة".

وبالإضافة إلى مؤسسة دبي للمستقبل، تدعم العديد من الجهات الشهيرة قمة "A360"، ومن بينها منظمة إنديفور وشركة "بيك ستيت فينتشرز" وشركة "ماد توكس".

من جانبه، صرح بيتر ديامانديس، عند الإعلان عن تنظيم قمة "A360" في دبي، قائلاً: "إنني في غاية الحماس لتنظيم قمة "Abundance 360" في الإمارات العربية المتحدة، لما تشتهر به الدولة من مواكبة التطورات والابتكارات التقنية. ويعكس تنظيم القمة في دبي مدى شغفي ورغبتي في مساعدة رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا في فهم تأثير التقنيات المتطورة والمتسارعة، مع إطلاع قادة المنطقة بصورة مباشرة على معدل التغيير الذي تشهده المنطقة والعالم أجمع".