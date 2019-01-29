الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان عدداً من قضايا وشؤون الوطن والمواطن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان عدداً من قضايا وشؤون الوطن والمواطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من القضايا والشؤون التي تهم الوطن والمواطن، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وتناول سموهما، خلال اللقاء الذي جرى أمس في مجلس قصر البحر، السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدولة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وأكد سموهما حرص القيادة الحكيمة على تحقيق رفاه المجتمع، وتوفير سبل العيش الكريم والحياة المستقرّة لجميع أبناء الوطن، سائلين المولى، عزّ وجلّ، أن يحفظ دولة الإمارات، ويديم أمنها واستقرارها ورخاءها، لتواصل مسيرة تقدمها وتنميتها.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.