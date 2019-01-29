الامارات | حمدان بن راشد يفتتح مستشفى دبي للأسنان

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد يفتتح مستشفى دبي للأسنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة، أمس، رسمياً «مستشفى دبي للأسنان»، أول وأكبر مركز مختص بالرعاية السنية في دبي.

وارتقى «مستشفى دبي للأسنان»، الذي تأسس عام 2008 تحت اسم «عيادة دبي للأسنان»، بمستوى خدماته العلاجية، حيث تمت زيادة سعة المركز بنسبة 125% مع توفيره ثمانية تخصصات تحت سقف واحد، واحتضانه مختبر أسنان مجهزاً بالكامل، وغرف استشفاء ما بعد الجراحة، وقسماً للتعقيم. ويتميز المستشفى، الحاصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، بتجهيزاته التقنية الحديثة عالمية المستوى، فهو يضم قسم تصوير خاصاً مزوداً بالأشعة ثلاثية الأبعاد، وتقنيات التصميم بمساعدة الحاسوب، والتصنيع بمساعدة الحاسوب (CAD/‏‏‏CAM)، وماسحاً ضوئياً رقمياً لداخل الفم، ومخبر أسنان، وآلات مسح رقمية للأسنان.