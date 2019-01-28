الأمم المتحدة: الإمارات تعمل جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة على عدة مستويات

أكد البروفيسور جيفري ساكس، أستاذ علم الاقتصاد والمستشار الأول للأمم المتحدة أن دولة الإمارات تعمل بجد على عدة مستويات لتكون رائدة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، فيما تلعب دوراً فريداً في الاقتصاد الإقليمي ودوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال في ألقاها عبر الأقمار الصناعية ضمن فعاليات منتدى الإمارات للسياسات العامة بدورته الثالثة، والذي تنظمه الكلية تحت شعار "مسرعات التنمية المستدامة .. رسم سياسات المستقبل".

وتابع قائلاً : "لقد وجدنا في شبكة حلول التنمية المستدامة أنه من المفيد أن نفكر في 6 تحولات رئيسية للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، والتي تتضمن مهارات التعليم ومستقبل الوظائف، والصحة، حيث تبرز الإمارات بجهودها المتميزة في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تحول الطاقة، والزراعة المستدامة، ونشر التكنولوجيا وتطبيقاتها على أوسع نطاق".

وقال البروفيسور ساكس: "يواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة العديد من التحديات في التصميم والتخطيط والتمويل والتفكير الواضح والسياسة"، منوهاً بأن طريق التنمية طويل وشائك على الرغم من الأهداف عالمية ومشتركة، ولا بد من تسليط الضوء على دور الإمارات الرائد في عدة مستويات، خصوصاً في مجال السعادة والطاقة المتجددة".

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