( تدشين منصة المستهلك الذكية (6) الرئده في خدمه العملاء )

أمل العامري -جدة

إستضافة محافظة جده يوم أمس الأحد الموافق : ١٤٤٠/٥/٢١ حفل تدشين منصة المستهلك الذكي (6) بفندق سوفتيل حمراء وبحضور عدد من المسؤولين القطاعات الخاصه ورجال الأعمال والإعلاميين وبرعاية وتشريف نائب الأمين العام للغرفة التجارية بجدة الأستاذ / رامز منصور آل غالب ويتميز هذا البرنامج بالمنصة متكاملة التي تجمع كافة أنواع المنشآت والأنشطة التجارية في تطبيق واحد بحيث تغطي كل الإحتياجات التي تسهل على جميع شراء المتطلبات والحصول على عناوين المنشآت بكل سهولة ودقة .

حيث بدء حفل تدشين : آيات عطرة من القرآن الكريم ، كلمة رئيس مجلس الإدارة ومدير شركة مجموعة القاضي العالمية للإستثمار والتطوير الأستاذ / علي القاضي رحب فيها على جميع الحاضرين وتحدث عن أهمية المنصة وتطبيقها بالبرنامج وكل ما يميزها من العروض المختلفة وطريقة إشعارها عند الإقتراب من موقع المنشأة والتي تقدم العروض للعملاء للإستفادة منها وأهدافها التي تنمي جودة الأداء وإستخدام الأساليب التقنية الحديث والعمل بأفضل المعايير وتطوير وتدريب الكفاءات المؤهلة .

وإستكمل برنامج بعد ذلك تتدشين الإلكتروني للمنصة بمعرفة جميع محتويات البرنامج ، العرض المرئي المسموع الألية بمعرفة أهدافه التي تعرف جميع العملاء مدى إستفادة من البرنامج عن طريق الأجهزة الخليويه .

وبعدها ألقى ضيف الشرف نائب الأمين العام للغرفة التجارية بجدة الأستاذ / رامز منصور آل غالب كلمة عبر فيها عن أهمية هذه منصة وخدمتها المتنوعة في منشآت الصحية من العيادات ومستوصفات والبرامج الإقامة والسياحة والعروض المميزه التي تناسب جميع العملاء ودعى جميع الحاضرين بالعمل على هذا البرنامج والإستفاده منه وصولها إلى تحقيق رؤية المملكة (٢٠٣٠) وأن المشتركون في هذه منصة هم أساس النجاح .

وتم تكريم عملاء التميز من القطاعات الخاصه الداعمين للمنصة وتكريم ضيف الشرف من قبل رئيس المجلس الإدارة الأستاذ / علي القاضي بما قدمه من دعم لإنجاح المنصة .

ومن جانبيه صرحت مديرة المركز الإعلامي / الأستاذه رشا كويك عن دور المنصة المستهلك الذكي (6) والمميزات التي تقدمها للعملاء المشتركين في خدمة جميع القطاعات المختلفة والتي تسهل الوصول إلى معلومات الإتصال ومواقع التواصل الخاصه بالمنشأه ويهدف إلى ذلك سهولة تسويق في جميع المنتجات المختلفة بالمنصة المستهلك الذكي وقد شكرت الإعلاميه / رشا كويك جميع الحاضرين للتدشين المنصة من ضيوف ورجال الأعمال وإعلاميين وقدمة شكرها الخاص لنائب الأمين العام غرفة جدة على حضوره ودعمه لإنجاح هذا تدشين .