سيف بن زايد يترأس اجتماعاً لمجلس "السعادة والإيجابية" بوزارة الداخلية

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الاجتماع الأول لمجلس السعادة والإيجابية لوزارة الداخلية لعام 2019 الذي عقد بمقر الوزارة.

تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير العمل الشرطي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة ونشر ثقافة السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع في نطاق عمل الوزارة.

حضر الاجتماع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة واللواء سالم مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة و اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية و اللواء محمد العوضي المنهالي من مكتب مستشاري سمو الوزير واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي وقادة الشرطة العامون بالدولة والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من المدراء العامين ومديري الإدارات بالوزارة .

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