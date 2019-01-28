ماي: فرصة ثانية للبرلمان للتصويت على اتفاق الخروج

قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الاثنين إنها تنوي منح البرلمان فرصة ثانية للموافقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن.
وأضاف المتحدث أن مفاوضات جارية لتغيير الاتفاق بحيث ينال تأييد النواب.
وأردف أنه لا يمكنه تصور أن تحول أي ظروف دون منح البرلمان فرصة أخرى للتصويت بالموافقة على الاتفاق وأكد التزام ماي بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس.
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