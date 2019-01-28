منصور بن زايد يستقبل ناصر الصباح

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم، بمطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة.

ورحب سموه بالضيف في قاعة كبار الزوار في مطار الرئاسة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، واستعراض التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتنميتها بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.