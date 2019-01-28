محمد بن راشد يشيد بمستوى الانجاز بمشروع مدينة دبي للطيران

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بمستوى الانجازات التي تحققت في مشروع مدينة دبي للطيران في دبي الجنوب التي تغطي بعد اكتمالها مساحة كبيرة من الأراضي القريبة من موقع إكسبو 2020 تبلغ نحو 145 كيلومتراً مربعاً.

وأثنى سموه خلال جولة له بالمشروع على جهود فريق عمل مؤسسة مطارات دبي ومؤسسة "دبي وورلد سنترال" التي تشرف وتنفذ هذا المشروع الحضاري العالمي العملاق الذي سيؤسس لقاعدة عريضة لصناعة الطيران المدني الإقليمي والدولي ويضع دولة الإمارات ضمن قائمة الدول العالمية التي تشتهر بهذه الصناعة الحيوية ذات التقنيات العالية.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فريق عمل مؤسسة مطارات دبي و "دبي وورلد سنترال" الذي يقوده سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات و رئيس مؤسسة مطارات دبي على جهوده المخلصة المتميزة في الأداء والمتابعة والتنفيذ والإبداع.

وأكد سموه على دور صناعة الطيران الجوي في تعزيز الاقتصاد الوطني واعتبر سموه هذه الصناعة محركا رئيسيا لعجلة الإنماء والازدهار الاقتصادي.

وتجول سموه دخل مبنى الطيران الخاص إذ تفقد سموه صالات الاستقبال لمستخدمي الطائرات الخاصة المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي.. ثم توقف سموه عند السوق الحرة التي تضم سلعا من مختلف العلامات التجارية العالمية و اطلع على التصميم الداخلي ذي المواصفات العالمية لصالة شركة "فالكون" وهي إحدى الشركات الثلاث التي تستخدم المبنى لطائراتها وشركتا "جيتيكس وجيت أفييشن" والذي دشنه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة مطارات دبي في ديسمبر من العام 2016 والذي تصل مساحته إلى حوالي ستة آلاف متر مربع بتكلفة بلغت مائة مليون درهم.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبدى إعجابه بالمبنى الحديث الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم وتم تجهيزه بكل وسائل الراحة والترفيه للمسافرين على الطائرات الخاصة التي تستخدم المبنى الذي يوفر خصوصية كاملة للمسافرين وتجربة تسوق استثنائية.

رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة المهندس خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي إلى جانب عدد من المسؤولين والمهندسين في " دبي وورل سنترال " .