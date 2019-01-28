نهيان بن مبارك يفتتح الدورة الـ 13 من معرض "توظيف أبوظبي"

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح اليوم فعاليات الدورة الـ 13 من معرض التوطين الرائد في الدولة "توظيف أبوظبي 2019"، بحضور عدد من المسؤولين ومشاركة 107 هيئات ومؤسسات وشركات حكومية وخاصة.

وتركز الدورة الجديدة للمعرض، الذي تنظمه شركة "إنفورما" للمعارض، على مدى ثلاثة أيام، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، على محورين "التطوير المهني والتوظيف"، فيما تهدف فعالياته المتنوعة إلى تعزيز القوى العاملة المواطنة بالدولة من خلال العمل على رفع نسب التوطين في مختلف التخصصات بالقطاعين الحكومي والخاص، وتطوير مهارات الكوادر البشرية الشابة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة في مجال التوظيف، وتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وسجل اليوم الأول للمعرض حضوراً لافتاً وصل إلى 8 آلاف من المواطنين الشباب الباحثين عن فرص عمل، للمنافسة على نيل الوظائف، التي تطرحها المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، إلى جانب اكتساب مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية، والتعرف على أفضل البرامج الدراسية المناسبة لسوق العمل من خلال الجناح الأكاديمي المقام على هامش المعرض.

وبلغ عدد طلبات التوظيف التي تم تسجيلها إلكترونياً خلال اليوم الأول، 25 ألفاً و600 طلب توظيف، في حين بلغ متوسط الطلبات، التي قدمت للشركات وفقاً لممثلي منصات توظيفية، 2000 طلب توظيف ليصل إجمالي عدد الطلبات في اليوم الأول إلى 27 ألف طلب توظيف.

وأقيم على هامش اليوم الافتتاحي للمعرض 7 ورش عمل تناولت الأولى خطط مؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبرز" في مجال التوظيف والتوطين، ضمن البرنامج الوطني للمؤسسة، فيما خصصت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، الورشة الثانية للحديث عن "المرأة في مجال الاتصالات"، كما قدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عرضاً تعريفياً عن نشاط المؤسسة والفرص الوظيفية المتاحة، وتضمنت الفعاليات التدريبية كذلك محاضرة لجامعة نيويورك أبوظبي، حول "بحوث الأمن السيبراني"، بينما كانت الفعالية الخامسة لكليات التقنية العليا، التي قدمت ورشة عمل تحت عنوان "سند - الطريق إلى الأمام نحو بناء المهن"، بالإضافة إلى ورشتي البناء والتغيير الوظيفي.